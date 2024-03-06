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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

امیر واحدی:

وحدت و همدلی بین مردم کشور باعث افتخار است

وحدت و همدلی بین مردم کشور باعث افتخار است

دزفول- فرمانده نیروی هوایی ارتش، امنیت و اقتدار کشور را مرهون خون شهدا دانست و گفت: وحدت و همدلی بین مردم کشور باعث افتخار ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از نمایشگاه هوایی راهیان نور پایگاه چهارم شکاری دزفول اظهار کرد: امنیت، سربلندی، آرامش و اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون و مدیون خون شهدای این انقلاب است.

وی با بیان اینکه وحدت و همدلی بین مردم کشور باعث افتخار ما است، افزود: خاک پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول مقدس است و شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و انقلاب کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: خلبانان پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول در دوران دفاع مقدس با پروازهای مداوم و کوبنده خود توانستند جلوی ماشین جنگی صدام و دشمن را بگیرند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هوایی راهیان نور ارتش جمهوری اسلامی گفت: این نمایشگاه همه ساله در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول برگزار می‌شود و میزبان هموطنان از سراسر کشور است.

کد مطلب 6048073

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