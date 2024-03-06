به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله «قربانعلی دری نجف آبادی» نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری به عنوان ناطق روز دوم در سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری، ضمن تبریک ایام نورانی ماه شریف شعبان و طلب توفیق جهت کسب آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان، از حضور ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند قدردانی و از تمامی دستاندرکاران و مجریان و ناظران که این حماسه عظیم را خلق کردند تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به جایگاه خبرگان رهبری، این نهاد را یکی از ارزشمندترین نهادهایی دانست که به دست با کفایت امام خمینی (ره) و علما، مراجع و بزرگان تأسیس شده است و وظیفه صیانت از امانت بزرگ الهی و ولایت فقیه و مشروعیت نظام را بر عهده دارد و با پاسداری از عزت، اقتدار، استقلال و سربلندی میهن اسلامی و خون شهدا و حقوق ملت و اسلامیت نظام حراست میکند.
آیتالله دری نجفآبادی در ادامه به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران طی ۴۵ سال گذشته در حوزههای مختلف اشاره کرد و ضمن تبیین کارنامه پیشرفتهای کشور، افزود: مسأله مهم آن است که در آستانه تحولات عظیم و نوین جهانی قرار گرفتهایم و به اصطلاح در سرفصل جدیدی از تاریخ منطقه و جهان قرار داریم و باید برای نقشآفرینی در ترسیم نظم نوین جهانی هدفگذاری کنیم و راهبردهای بسیار حکیمانهای اتخاذ کنیم و از نظر ظرفیتهای عظیم جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل تهدیدات به فرصتها و ایجاد فرصتهای جدید استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری مسأله غزه، فلسطین و قدس شریف را همچنان مسأله جهان اسلام و بلکه جهان بشریت دانست و گفت: کشتار مردم به ویژه زنان و کودکان بی گناه غزه، بزرگترین سند رسوایی غرب و استکبار و صهیونیسم و مجامع بینالمللی و شورای امنیت است و انتظار از کشورهای اسلامی و عربی و دیگران آن است که با تحریم و قطع ارتباط با اسراییل و فشارهای همهجانبه سیاسی و اقتصادی و اطلاعرسانی، باعث شوند صهیونیستها و آمریکا دست از خیانت بی شرمانه خود بردارند.
آیتالله دری نجفآبادی سپس ابتکار رهبر فرزانه انقلاب در کاشت درخت زیتون در روز درختکاری را بسیار ارزنده و نشانه عمق ارتباط معنوی جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و بزرگ فلسطین و غزه مظلوم دانست و افزود: زیتون، سمبل مقاومت و سند حمایت از مظلومان و پیروزی مقاومت است.
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