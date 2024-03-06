۱۵۴ هزار صورت وضعیت جابه جایی مسافر در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طحان ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان ضمن بیان اینکه طی یازده ماهه سال جاری ۱۵۴ هزار صورت وضعیت جا به جایی مسافر در استان سمنان صادر شده است، ابراز داشت: خوشبختانه توانستیم به افزایش سطح رضایت مردم در این بخش دست پیدا کنیم.

وی ضمن بیان اینکه یک میلیون و ۱۵۰ مسافر در استان طی مدت مذکور جا به جا شدند، افزود: ارتقا کیفی خدمات حمل و نقل مسافر در دستور کار قرار دارد که در این راستا نظارت کافی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل راهداری استان سمنان ضمن بیان اینکه ۳۲ شرکت حمل و نقل مسافر در استان فعال است، ابراز داشت: این تعداد مسافر توسط همین شرکت‌های حمل و نقل جا به جا شدند.

طحان ضمن بیان اینکه در آستانه عید نوروز نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل و نقل استان سمنان افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: عملکرد شرکت‌ها و فعالان بخش حمل و نقل استان نیز با هدف افزایش ایمنی و تسهیل خدمات دهی به مردم مورد رصد قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مسافران می‌توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاد در حوزه حمل و نقل مسافر را به سامانه ۱۴۱ انتقال دهند تا موضوع مورد رسیدگی واقع شود.