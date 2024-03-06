رمز موفقیت علما مردمی بودن و شریک بودن در غم و شادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محی‌الدین طاهری ظهر چهارشنبه در گردهمایی کانون‌های مساجد استان فارس که با حضور امامان جماعت و مسؤولین کانون‌های فرهنگی در محل حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) برگزار شد با اشاره به جایگاه بالایی که مسجد در تمدن اسلامی دارد گفت: بقعه‌ای بالاتر از مسجد نمی‌توان پیدا کرد و اولین جایی که در عالم دنیا بنا شده مسجد است و پیامبر اکرم (ص) اولین قدم را برای تشکیل حکومت اسلامی پس از ساخت مسجد برداشت.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه روحانیت باید به سواد رسانه‌ای و اجتماعی مسلح باشد گفت: مساجد ما باید مرکز رشد و نمو جوانان و فرزندان ما باشد و این اتفاق با حضور امام جماعت محقق می‌شود و مسجد به این شکل، روح و حیات پیدا می‌کند و این نشان دهنده اهمیت جایگاه امام جماعت مسجد است.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام با بیان این پرسش که چند درصد از روحانیون و امامان جماعت مساجد از مسائل روز کشور آگاهی دارند و مسلط به مباحث روز جامعه هستند؟ افزود: با اینکه مسجد جایگاه والایی را در کشور و فرهنگ ما دارد اما نسبت به این جایگاه بی توجهی می‌شود و برای حفظ و ارتقا این جایگاه برنامه و فکری وجود ندارد و روحانی با امام جماعت شدن کار را تمام شده می‌داند و بیشتر از نماز و اعمال عبادی مرسوم تکلیفی احساس نمی‌کند

مسئول مدرسه علمیه محمودیه افزود: رمز موفقیت علما این است که مردمی بوده و به جای ارتباط اداری و تشکیلاتی و آمار دادن، با مردم ارتباط دوستانه داشته و در غم و شادی مردم شریک هستند.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد: امروز اکثر افراد مساجد کهنسالان هستند و دلیل آن گرفتار حواشی شدن و عدم درک درست از جایگاه مسجد است، در حالی که نکته مهم خلاقیت نشان دادن برای جذب جوانان و افرادی است که همسایه مسجد و اطراف آن هستند.

وی با اشاره به نقش تربیت‌گر مسجد اذعان داشت: آمار ورودی حوزه‌های علمیه با حضور و تربیت جوانان و نوجوانان در مسجد ارتباط نزدیک دارد و اگر پای مدارس و مردم محله به مسجد باز شود نیازهای حوزه‌های علمیه و جامعه نیز بر طرف می‌شود و این مطلب در گرو این است که امام جماعت بتواند سطح سواد رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را بالا ببرد و روحانی که با یک شبهه و سوال جا خالی می‌کند، به درد مطرح شدن در جامعه و حضور در مسجد نمی‌خورد.