نیروی هوایی ارتش ایران در اوج قدرت و اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم پایانی دانش آموختگان خلبانی اف ۵ در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول تاکید کرد: امروزه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت و اقتدار آماده دفاع از آسمان کشور است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب، نیروی هوایی در تراز انقلاب احیا شود که بزودی خبرهای خوشی را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش بیان کرد: امروز شاهد فارغ‌التحصیلی تعدادی از خلبانان هواپیمای اف ۵ در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول هستیم که از این پس وارد گردان‌های عملیاتی خواهند شد.

امیر خلبان واحدی اظهار کرد: تمامی آموزش‌های خلبانی و فنی بدون هیچ وابستگی به دیگر قدرت‌ها در دانشگاه‌های داخلی انجام می‌شود.