حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این پروژه‌ها را شامل حفر، تجهیز، جابجایی و احیای ۴۴۷ حلقه چاه، اجرای و بازسازی ۹۱۱ کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن ذخیره به ظرفیت ۱۱۹ هزار و ۳۲۰ متر مکعب و احداث و بازسازی ۱۴ ایستگاه پمپاژ اعلام کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را بین ۳۰ تا ۶۵ درصد بیان کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این تعداد پروژه ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال است.

وی از ۳۶ شهر به عنوان مناطق دارای تنش اولویت یک در سال آینده یاد کرد و افزود: کسری آب در این شهرها در پیک مصرف هزار و ۹۴ لیتر بر ثانیه است.

امامی با اشاره به ادامه پدیده خشکسالی در استان، از افت ۵ تا ۱۰ درصدی سالانه ظرفیت تأمین آب شرب شهرها و روستاها در خراسان رضوی خبر داد و خاطر نشان کرد: در حالی که نیاز آبی استان ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه است این رقم در حال حاضر با احتساب پروژه‌های بهره برداری شده در دهه فجر امسال به ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر رسیده و این استان همچنان با کسری آب به میزان هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد خراسان رضوی با تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های در دست اقدام رفع تنش، از وضعیت پایدار آبی در سال آینده برخوردار شود.