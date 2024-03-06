  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی اعلام کرد؛

جزییات پروژه‌های تأمین پایدار آب شرب در خراسان رضوی

جزییات پروژه‌های تأمین پایدار آب شرب در خراسان رضوی

مشهد- مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی جزئیات پروژه‌های تأمین پایدار آب شرب در این استان برای سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این پروژه‌ها را شامل حفر، تجهیز، جابجایی و احیای ۴۴۷ حلقه چاه، اجرای و بازسازی ۹۱۱ کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن ذخیره به ظرفیت ۱۱۹ هزار و ۳۲۰ متر مکعب و احداث و بازسازی ۱۴ ایستگاه پمپاژ اعلام کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را بین ۳۰ تا ۶۵ درصد بیان کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این تعداد پروژه ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال است.

وی از ۳۶ شهر به عنوان مناطق دارای تنش اولویت یک در سال آینده یاد کرد و افزود: کسری آب در این شهرها در پیک مصرف هزار و ۹۴ لیتر بر ثانیه است.

امامی با اشاره به ادامه پدیده خشکسالی در استان، از افت ۵ تا ۱۰ درصدی سالانه ظرفیت تأمین آب شرب شهرها و روستاها در خراسان رضوی خبر داد و خاطر نشان کرد: در حالی که نیاز آبی استان ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه است این رقم در حال حاضر با احتساب پروژه‌های بهره برداری شده در دهه فجر امسال به ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر رسیده و این استان همچنان با کسری آب به میزان هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد خراسان رضوی با تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های در دست اقدام رفع تنش، از وضعیت پایدار آبی در سال آینده برخوردار شود.

کد مطلب 6048089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه