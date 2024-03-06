مجید جلالی رییس کمیته فنی فدراسیون فوتبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در حکمی مجید جلالی را با حفظ سمت (مدیر توسعه و پیشرفت فوتبال کشور) به عنوان رییس کمیته فنی و مشاور خود منصوب کرد.

در قسمتی از حکم مهدی تاج به مجید جلالی آمده است: «با توجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ با حفظ مسئولیت قبلی به عنوان رییس کمیته فنی و مشاور اینجانب منصوب می شوید. امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این امر، شاهد ارتقا بیش از بیش فدراسیون فوتبال باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزوتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.»