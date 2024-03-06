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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

مجید جلالی رییس کمیته فنی فدراسیون فوتبال شد

مجید جلالی رییس کمیته فنی فدراسیون فوتبال شد

رییس فدراسیون فوتبال در حکمی مشاور و رییس کمیته فنی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در حکمی مجید جلالی را با حفظ سمت (مدیر توسعه و پیشرفت فوتبال کشور) به عنوان رییس کمیته فنی و مشاور خود منصوب کرد.

در قسمتی از حکم مهدی تاج به مجید جلالی آمده است: «با توجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ با حفظ مسئولیت قبلی به عنوان رییس کمیته فنی و مشاور اینجانب منصوب می شوید. امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این امر، شاهد ارتقا بیش از بیش فدراسیون فوتبال باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزوتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.»

کد مطلب 6048154

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    نظرات

    • اصفهانی ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
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      پاسخ
      این حفظ سمت دیگه چه صیغه‌ایه؟ چرا از سیستم اداری این مملکت حذف نمی‌شه. استاد جلالی بسیار مردم کاردان و محترمیه، اما بگذارید در همان سمتش تجربیاتش را اجرا کنه.

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