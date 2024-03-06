به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار قرارگاه عملیاتی مرکزی خدمات سفر زائرین اظهار کرد: برای گسترش امر زیارت، اقبال عمومی به زیارت باید وجود داشته باشد که آمار موجود گویای این مساله است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: تأمین زیرساختها در بخشهای مختلف اعم از حمل و نقل زائر و خدمتهای لازم باید مد نظر باشد.
وی ادامه داد: موضوع زائر در سطح ملی و استان از موضوعات جدی است که باید به صورت مستمر پیگیری شود و در همین راستا ریاست کارگروه زیارت به عهده شخص رئیس جمهور است.
نظری بیان کرد: کیفیتبخشی به امر زیارت در اختیار آستان قدس رضوی است که در این جهت هم اقدامات و تلاشهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر تأمین سلامت زائر و ایمنی جاده، افزود: زیارت «تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» خوبی دارد که میتوانیم از این منبع پرفیض استفاده بکنیم.
وی گفت: باید به این سمت برویم که در کنار استفاده از ظرفیتهای ملی، دستگاههای مختلف نقش خودشان را به صورت جامع در حوزه زیارت ایفا کنند.
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