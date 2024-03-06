  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۳

استاندار خراسان رضوی اعلام کرد؛

پیش‌بینی تشرف ۱۰ میلیون زائر به مشهد مقدس در نوروز

پیش‌بینی تشرف ۱۰ میلیون زائر به مشهد مقدس در نوروز

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: برآورد این است که همانند سال قبل حدود ۱۰ میلیون زائر به مشهد مشرف شوند. تمام دستگاه‌ها با همین نگاه عددی برنامه خود را تنظیم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار قرارگاه عملیاتی مرکزی خدمات سفر زائرین اظهار کرد: برای گسترش امر زیارت، اقبال عمومی به زیارت باید وجود داشته باشد که آمار موجود گویای این مساله است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: تأمین زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف اعم از حمل و نقل زائر و خدمت‌های لازم باید مد نظر باشد.

وی ادامه داد: موضوع زائر در سطح ملی و استان از موضوعات جدی است که باید به صورت مستمر پیگیری شود و در همین راستا ریاست کارگروه زیارت به عهده شخص رئیس جمهور است.

نظری بیان کرد: کیفیت‌بخشی به امر زیارت در اختیار آستان قدس رضوی است که در این جهت هم اقدامات و تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر تأمین سلامت زائر و ایمنی جاده‌، افزود: زیارت «تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» خوبی دارد که می‌توانیم از این منبع پرفیض استفاده بکنیم.

وی گفت: باید به این سمت برویم که در کنار استفاده از ظرفیت‌های ملی، دستگاه‌های مختلف نقش خودشان را به صورت جامع در حوزه زیارت ایفا کنند.

کد مطلب 6048181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه