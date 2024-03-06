به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در دومین جلسه‌ی ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان، گفت: در ایام نوروز طبیعت و بهار قرآن، آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی در استان وجود دارد.

وی افزود: جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر در طول ایام سال برگزار می‌شود و امروز برای هماهنگی‌های لازم، تمام رؤسای کمیته‌ها حضور داشتند.

قاسمی‌فرزاد ادامه داد: آمادگی لازم در بخش اسکان، پذیرایی، سلامت و ایمنی جاده‌ها وجود دارد.

استاندار همدان تصریح کرد: پاکیزه بودن شهرها و روستاها یک اصل است و فضای شهری باید پاک و آراسته شود و مبلمان شهری مناسب در شهرها پیش‌بینی گردد.

وی با اشاره به اینکه سهمیه نانوایی‌ها متناسب باشد و کم نشود و با رعایت ضوابط به مسافران خدمات دهند، گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین سوخت و خدمات مورد نیاز مسافران مورد تأکید است.