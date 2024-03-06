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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸

استاندار مرکزی:

۴۶۰میلیارد تومان به حوزه اشتغال مددجویان استان مرکزی تخصیص یافت

۴۶۰میلیارد تومان به حوزه اشتغال مددجویان استان مرکزی تخصیص یافت

اراک- استاندار مرکزی گفت: ۴۶۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به حوزه اشتغال این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی ۴۳۰۰ خانواده استان مرکزی اظهار کرد: منحصر به فرد ترین ویژگی کمیته امداد درخشیدن نام امام بر تارک این نهاد است و روح بلند امام همراه این نهاد مردم محور و مردم پایه است.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش مردم در کمک به نیازمندان گفت: بیش از اینکه دولتها کنار کمیته امداد باشند، مردم همگام با این نهاد هستند و با تشخیص بنیانگذار کبیر انقلاب، تشکل‌های مردمی در کنار سازمانهای دولتی قرار دارند و گام‌های بزرگی در این راستا برداشته شده است.

مخلص الائمه با اشاره به عملکرد مثبت کمیته امداد در بحث اشتغالزایی گفت: بالاترین رشد اشتغال در دنیا مربوط به انقلاب اسلامی است که هرچند با افزایش فارغ‌التحصیلان نامطلوب انقلاب هنوز فاصله داریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی با تمام قابلیت‌ها منحصربه فرد بوده و تنها انقلابی است که با همان مسیر اولیه توانسته ۴۵ سال ادامه یابد و جایگزین رژیمی بوده که در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده است.

مخلص الائمه گفت: از محل تبصره ۱۸ تا کنون ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال استان مرکزی اختصاص یافته و امیدواریم با همکاری بانک‌های عامل کل مبلغ اختصاص یابد.

کد مطلب 6048201

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