۴۶۰میلیارد تومان به حوزه اشتغال مددجویان استان مرکزی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی ۴۳۰۰ خانواده استان مرکزی اظهار کرد: منحصر به فرد ترین ویژگی کمیته امداد درخشیدن نام امام بر تارک این نهاد است و روح بلند امام همراه این نهاد مردم محور و مردم پایه است.
استاندار مرکزی با اشاره به نقش مردم در کمک به نیازمندان گفت: بیش از اینکه دولتها کنار کمیته امداد باشند، مردم همگام با این نهاد هستند و با تشخیص بنیانگذار کبیر انقلاب، تشکلهای مردمی در کنار سازمانهای دولتی قرار دارند و گامهای بزرگی در این راستا برداشته شده است.
مخلص الائمه با اشاره به عملکرد مثبت کمیته امداد در بحث اشتغالزایی گفت: بالاترین رشد اشتغال در دنیا مربوط به انقلاب اسلامی است که هرچند با افزایش فارغالتحصیلان نامطلوب انقلاب هنوز فاصله داریم.
وی افزود: جمهوری اسلامی با تمام قابلیتها منحصربه فرد بوده و تنها انقلابی است که با همان مسیر اولیه توانسته ۴۵ سال ادامه یابد و جایگزین رژیمی بوده که در هیچ زمینهای موفق نبوده است.
مخلص الائمه گفت: از محل تبصره ۱۸ تا کنون ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال استان مرکزی اختصاص یافته و امیدواریم با همکاری بانکهای عامل کل مبلغ اختصاص یابد.
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