به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرشید، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: درپی ارجاع شکایت‌های متعدد به پلیس آگاهی استان مبنی برکلاهبرداری در قالب فروش حواله خودرو مشخص شد فردی با معرفی خود به عنوان کارمند یکی از نمایندگی‌های خودرو اقدام به فروش تعداد زیادی حواله خودرو با قیمت‌های دولتی به شهروندان کرده و به این طریق بیش از هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: در این رابطه با پیگیری‌های بی وقفه مأموران دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی این متهم دستگیر و با اطلاع رسانی‌های بعدی بیش از ۱۴۰ شهروند دیگر که به همین روش از آنها کلاهبرداری شده بود به پلیس آگاهی مراجعه و به شکات این پرونده اضافه شدند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده اولیه و ارجاع مراتب به مسئولان قضائی برای اقدامات بعدی افزود: دراین رابطه مأموران پلیس آگاهی برای احقاق حق این افراد درحال پیگیری و تلاش‌های مضاعفی هستند که در این زمینه از همگان می‌خواهیم برای خرید خودرو به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند و در مواجهه با افراد نامطمئن فعال در حوزه خرید و فروش خودرو و ملک حتماً تحقیقات لازم را انجام بدهند و فریب وعده‌های پوچ کلاهبرداران را نخورند.