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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

دهمین دوره مسابقات قرآن شکوفه‌های احمدی در شاهچراغ برگزار شد

دهمین دوره مسابقات قرآن شکوفه‌های احمدی در شاهچراغ برگزار شد

شیراز - دهمین دوره از سلسله مسابقات قرآن شکوفه‌های احمدی با حضور کودکان زیر شش سال شیراز در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین دوره از مسابقات قرآن شکوفه‌های احمدی که در مرکز دارالقرآن حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور کودکان زیر شش سال شیراز با محوریت کودکان مهدها و پیش دبستانی‌ها برگزار شد شرکت کنندگان در دو رشته حفظ ۱۲ سوره آخر کلام الله مجید به همراه سوره مبارکه حمد و رشته حفظ ۲۴ سوره آخر قرآن کریم به همراه سوره مبارکه حمد، پاسخگوی سوالات داوران این مسابقه قرآنی بودند.

بر همین اساس فهرست اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد؛ در بخش حفظ ۱۲ سوره مقام اول به هلیا رمضانی رسید و فاطمه محمدی دوم، زهرا احمدی پناه سوم، فاطمه ضحی جعفری چهارم، محمد رضا قربانی پنجم و نرجس ندیمی ششم شد و در بخش حفظ ۲۴ سوره هم مقام اول به زینب بی اذیت رسید.

شایان ذکر است به تمامی شرکت کنندگان، هدیه تبرکی حرم مطهر اهدا و از نفرات برگزیده در مراسمی که متعاقباً زمان آن اعلام خواهد شد، تقدیر به عمل خواهد آمد.

دهمین دوره مسابقات قرآن شکوفه‌های احمدی در شاهچراغ برگزار شد

کد مطلب 6048217

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