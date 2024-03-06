نامگذاری خیابانی به نام «جنگلبانان» در آستارا

علیرضا قمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فرهنگ سازی و ترویج امر حفاظت از منابع طبیعی و قدردانی و پاسداشت یاد و نام حافظان منابع طبیعی، خیابان منتهی به اداره منابع طبیعی در شهر آستارا به نام «جنگلبانان» نامگذاری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا هدف از این نامگذاری را هویت بخشی و قدردانی از فداکاری‌ها و ایثار جنگلبانانی که در جنگل، طبیعت و عرصه‌های منابع طبیعی ایثارگرانه تلاش می‌کنند تا امنیت حیاتی انسان‌ها تأمین شود عنوان کرد و افزود: ارج نهادن به مقام شامخ عزیزان جنگلبان با همکاری شهرداری و شورای شهر آستارا انجام شده است.

وی با بیان اینکه جنگلبانان در راستای حفاظت از منابع طبیعی رنج‌ها و زحمات بی شماری را متحمل می‌شوند، گفت: طی سالیان اخیر شهدا، جانبازان و مصدومین زیادی در راستای حفاظت از منابع طبیعی تقدیم شده است و قطعاً زنده نگه داشتن نام این بزرگواران در اذهان عمومی حرمت نهادن به خدمات ارزشمند آنهاست.

قمی ضمن تشکر از همکاری شهرداری، شورای شهر و مسؤولان شهرستان آستارا گفت: تعامل شهرداری و شورای اسلامی شهر آستارا در تکریم جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی قابل تقدیر است و امیدواریم این اقدام بخش کوچکی از فداکاری‌ها و تلاش‌های میراث داران عرصه‌های منابع طبیعی کشور را جبران کند ضمن اینکه از کلیه مردم درخواست داریم که همانند گذشته در کنار جنگلبانان در حفاظت و حراست از اراضی ملی کوشا باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های زیست محیطی و منابع طبیعی در فرهنگ توسعه و حفظ منابع طبیعی از همراهی آنان قدردانی کرد.