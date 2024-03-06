گردهمایی اصحاب قرآن در بوشهر برگزار شد

امیرحسین احمد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و احمد ابوالقاسمی از مشاهیر قرآنی کشور از مهمانان ویژه این برنامه بودند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: گردهمایی اصحاب قرآن استان بوشهر به‌عنوان تجمع اصحاب حق که مورد تأکید مقام معظم رهبری است امروز ۱۶ اسفندماه در سالن لیان در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: تدبر در قرآن کریم، تلاوت قرآن، تواشیح و سرود از جمله برنامه‌های این گردهمایی بود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر خاطرنشان کرد: در این آئین از فعالین حوزه قرآنی تقدیر به عمل آمد.