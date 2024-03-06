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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵

به مناسبت هفته نکوداشت بوشهر؛

گردهمایی اصحاب قرآن در بوشهر برگزار شد

گردهمایی اصحاب قرآن در بوشهر برگزار شد

بوشهر- رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر از برگزاری گردهمایی اصحاب قرآن به مناسبت هفته نکوداشت بوشهر و ۱۶ اسفندماه روز قرآنی بوشهر خبر داد.

امیرحسین احمد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و احمد ابوالقاسمی از مشاهیر قرآنی کشور از مهمانان ویژه این برنامه بودند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: گردهمایی اصحاب قرآن استان بوشهر به‌عنوان تجمع اصحاب حق که مورد تأکید مقام معظم رهبری است امروز ۱۶ اسفندماه در سالن لیان در حال برگزاری است.

گردهمایی اصحاب قرآن در بوشهر برگزار شد

وی تصریح کرد: تدبر در قرآن کریم، تلاوت قرآن، تواشیح و سرود از جمله برنامه‌های این گردهمایی بود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر خاطرنشان کرد: در این آئین از فعالین حوزه قرآنی تقدیر به عمل آمد.

گردهمایی اصحاب قرآن در بوشهر برگزار شد

کد مطلب 6048307

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