گردهمایی اصحاب قرآن در بوشهر برگزار شد

امیرحسین احمد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و احمد ابوالقاسمی از مشاهیر قرآنی کشور از مهمانان ویژه این برنامه بودند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: گردهمایی اصحاب قرآن استان بوشهر بهعنوان تجمع اصحاب حق که مورد تأکید مقام معظم رهبری است امروز ۱۶ اسفندماه در سالن لیان در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: تدبر در قرآن کریم، تلاوت قرآن، تواشیح و سرود از جمله برنامههای این گردهمایی بود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر خاطرنشان کرد: در این آئین از فعالین حوزه قرآنی تقدیر به عمل آمد.
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