کمپین تحریم انتخابات بزرگترین شکست را متحمل شد

«حمیدرضا ترقی» از اعضای حزب موتلفه و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانیه مصطفی تاج زاده که انتخابات ۱۴۰۲ را شکستی بزرگ تلقی کرده بود تصریح کرد: آقای تاج‌زاده تعادل روانی ندارد تا بتوان روی حرف‌هایش حساب کرد؛ او در عوالمی به سر می‌برد که با واقعیت‌های موجود جامعه کاملاً متفاوت است و دچار توهمی شده که فکر می‌کند تحریم انتخابات از سوی امثال او و ضدانقلاب که با حمایت غربی‌ها بوده بر مردم ما تأثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: در حالی که پیش بینی تحریم کنندگان از کاهش مشارکت مردم این بود که بیشتر ۲۰ درصد در انتخابات شرکت نخواهند کرد و در صورت شرکت در انتخابات به کسانی که از آمریکا طرفداری می‌کنند رأی خواهند داد؛ اما آمار شرکت کنندگان این را نشان نمی‌داد.

ترقی گفت: بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار و به عبارتی به ازای هر ایرانی ۱۷۰ میلیون تومان هزینه کردند که مردم در انتخابات شرکت نکنند. حال تمام هزینه‌ها بر باد رفته و نتیجه انتخابات کنار گذاشتن جریان غرب‌گرا توسط مردم بود تا مجلس بار دیگر در اختیار طیف‌ها و سلایق گوناگون قرار بگیرد. تبلور رأی مردم نشانگر رأی به ضد استکبارترین و ضد لیبرال‌ترین افراد است. این نشانگر این است که بزرگترین شکست را کمپین تحریم انتخابات خورده نه نظام مقتدر جمهوری اسلامی.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که آقای تاج‌زاده باید تجدید نظری در فکر و برداشتش از مسائل جامعه داشته باشد و دوره جامعه‌شناسی درستی را بخواند تا بتواند نسبت به مسائل جامعه واقع‌گرایانه نظر بدهد.