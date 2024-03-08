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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۰

حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با مهر:

کمپین تحریم انتخابات بزرگترین شکست را متحمل شد

کمپین تحریم انتخابات بزرگترین شکست را متحمل شد

یک نماینده ادوار مجلس با بیان این که بزرگترین شکست را کمپین تحریم انتخابات متحمل شد، گفت: نتیجه انتخابات کنار گذاشتن جریان غرب‌گرا توسط مردم بود.

«حمیدرضا ترقی» از اعضای حزب موتلفه و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانیه مصطفی تاج زاده که انتخابات ۱۴۰۲ را شکستی بزرگ تلقی کرده بود تصریح کرد: آقای تاج‌زاده تعادل روانی ندارد تا بتوان روی حرف‌هایش حساب کرد؛ او در عوالمی به سر می‌برد که با واقعیت‌های موجود جامعه کاملاً متفاوت است و دچار توهمی شده که فکر می‌کند تحریم انتخابات از سوی امثال او و ضدانقلاب که با حمایت غربی‌ها بوده بر مردم ما تأثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: در حالی که پیش بینی تحریم کنندگان از کاهش مشارکت مردم این بود که بیشتر ۲۰ درصد در انتخابات شرکت نخواهند کرد و در صورت شرکت در انتخابات به کسانی که از آمریکا طرفداری می‌کنند رأی خواهند داد؛ اما آمار شرکت کنندگان این را نشان نمی‌داد.

ترقی گفت: بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار و به عبارتی به ازای هر ایرانی ۱۷۰ میلیون تومان هزینه کردند که مردم در انتخابات شرکت نکنند. حال تمام هزینه‌ها بر باد رفته و نتیجه انتخابات کنار گذاشتن جریان غرب‌گرا توسط مردم بود تا مجلس بار دیگر در اختیار طیف‌ها و سلایق گوناگون قرار بگیرد. تبلور رأی مردم نشانگر رأی به ضد استکبارترین و ضد لیبرال‌ترین افراد است. این نشانگر این است که بزرگترین شکست را کمپین تحریم انتخابات خورده نه نظام مقتدر جمهوری اسلامی.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که آقای تاج‌زاده باید تجدید نظری در فکر و برداشتش از مسائل جامعه داشته باشد و دوره جامعه‌شناسی درستی را بخواند تا بتواند نسبت به مسائل جامعه واقع‌گرایانه نظر بدهد.

کد مطلب 6048309

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    نظرات

    • علوی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ۶۰ درصد ملت در انتخابات در سه دوره انتخابات شرکت نکرده اند می فرمایند پیروز شدیم... به نظر دوستان در توهم هستند

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