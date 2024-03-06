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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶

رییس پلیس راه گیلان:

برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده ۳ کشته بر جا گذاشت

برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده ۳ کشته بر جا گذاشت

رشت- رییس پلیس راه گیلان از جان باختن ۳ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده در محور لاهیجان به آستانه‌ اشرفیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور لاهیجان به آستانه‌اشرفیه، بلافاصله مأموران پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، ۲ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت که از محور لاهیجان به سمت آستانه‌اشرفیه در حال تردد بودند، با عابر پیاده برخورد کردند.

صفاری از مجروحیت راکب و ترک‌نشین موتورسیکلت و همچنین عابر پیاده و انتقال آن‌ها به مرکز درمانی توسط اورژانس خبر داد و بیان کرد: متأسفانه با توجه به شدت تصادف راکب و ترک‌نشین ۱۶ و ۱۷ ساله موتورسیکلت و عابر پیاده ۶۰ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان در پایان علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو راکب موتورسیکلت عنوان کرد و گفت: خطرات استفاده از موتورسیکلت و تلفات آن وقتی بیشتر می‌شود که اکثر راکبان و ترک نشینان آن هیچیک از نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنند.

کد مطلب 6048349

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