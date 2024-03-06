برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده ۳ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور لاهیجان به آستانهاشرفیه، بلافاصله مأموران پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور پلیس و تیمهای امدادی در محل حادثه و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، ۲ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت که از محور لاهیجان به سمت آستانهاشرفیه در حال تردد بودند، با عابر پیاده برخورد کردند.
صفاری از مجروحیت راکب و ترکنشین موتورسیکلت و همچنین عابر پیاده و انتقال آنها به مرکز درمانی توسط اورژانس خبر داد و بیان کرد: متأسفانه با توجه به شدت تصادف راکب و ترکنشین ۱۶ و ۱۷ ساله موتورسیکلت و عابر پیاده ۶۰ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان باختند.
رئیس پلیس راه گیلان در پایان علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو راکب موتورسیکلت عنوان کرد و گفت: خطرات استفاده از موتورسیکلت و تلفات آن وقتی بیشتر میشود که اکثر راکبان و ترک نشینان آن هیچیک از نکات ایمنی را رعایت نمیکنند.
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