مشارکت ۴۰.۱۵ درصدی مردم گیلان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلایی این آمار بر اساس محاسبه و اعلام ستاد انتخابات کشور است، به مشارکت مردم استان در ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوره نخست انتخابات مجلس به تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۵۸ مشارکت مردم این خطه ۴۳/۶۵ بود و در دوره یازدهم که ۲ اسفند سال ۱۳۹۸ برگزار شد نیز مشارکت در همین حدود و ۴۱/۹۸ بوده است.

وی عنوان کرد: گیلان در این دوره انتخابات به لحاظ تعداد شرکت کنندگان رتبه ۱۱ کشور و از نظر درصد مشارکت رتبه ۲۵ کشور را دارد و چنانکه در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی ۱۳ هزار و ۹۵ نفر بیشتر شرکت کرده‌اند.

جلایی با بیان اینکه سلامت و امنیت برگزاری انتخابات گیلان نمره بسیار خوبی دارد، افزود: عملکرد ستاد انتخابات استان، شهرستان‌ها، هیأت‌های نظارت، عوامل حفاظتی و تلاش رسانه‌ها و نامزدها بسیار خوب ارزیابی شده است.

رئیس ستاد انتخابات ادامه داد: عملکرد اجرای تمام الکترونیکی انتخابات در حوزه انتخابیه رشت و خمام بسیار دقیق، سریع و غیرقابل خدشه بود.

وی عنوان کرد: در کل استان ۴۰ هزار و ۱۹ رأی باطله مأخوذه در انتخابات مجلس داشتیم که در حوزه انتخابیه رشت و خمام فقط هشت هزار و ۶۷۸ رأی سفید (قسمت ۳ بند الف ماده ۲۲) به صندوقهای انداخته شد که از حدنصاب ماده ۹ (برابر تبصره ۳ ماده ۲۲) کسر می‌شود که در نتیجه انتخابات به دور دوم نرسید.

جلایی گفت: هم اکنون در حال بررسی اعتراض‌های نامزدها در هیأت‌های اجرایی و نظارت هستیم و در مسیر قانون برابر جدول زمانبندی کارها ادامه خواهد یافت و انتظار است نامزدها با تمکین به قانون در چهارچوب ضوابط درخواست‌ها را پیگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان تاکید کرد: لازم است همه نامزدها با مراجعه با سامانه شفافیت مالی؛ هزینه‌های انتخاباتی خود را فوری ثبت کنند در غیر این صورت از داوطلبی در آینده محروم خواهند شد.