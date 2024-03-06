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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

رییس ستاد انتخابات گیلان خبر داد؛

مشارکت ۴۰.۱۵ درصدی مردم گیلان در انتخابات

مشارکت ۴۰.۱۵ درصدی مردم گیلان در انتخابات

رشت- رییس ستاد انتخابات گیلان گفت: میزان مشارک مردم گیلان در انتخابات با شرکت بیش از ۸۰۸ هزار نفر ۴۰.۱۵ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلایی این آمار بر اساس محاسبه و اعلام ستاد انتخابات کشور است، به مشارکت مردم استان در ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوره نخست انتخابات مجلس به تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۵۸ مشارکت مردم این خطه ۴۳/۶۵ بود و در دوره یازدهم که ۲ اسفند سال ۱۳۹۸ برگزار شد نیز مشارکت در همین حدود و ۴۱/۹۸ بوده است.

وی عنوان کرد: گیلان در این دوره انتخابات به لحاظ تعداد شرکت کنندگان رتبه ۱۱ کشور و از نظر درصد مشارکت رتبه ۲۵ کشور را دارد و چنانکه در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی ۱۳ هزار و ۹۵ نفر بیشتر شرکت کرده‌اند.

جلایی با بیان اینکه سلامت و امنیت برگزاری انتخابات گیلان نمره بسیار خوبی دارد، افزود: عملکرد ستاد انتخابات استان، شهرستان‌ها، هیأت‌های نظارت، عوامل حفاظتی و تلاش رسانه‌ها و نامزدها بسیار خوب ارزیابی شده است.

رئیس ستاد انتخابات ادامه داد: عملکرد اجرای تمام الکترونیکی انتخابات در حوزه انتخابیه رشت و خمام بسیار دقیق، سریع و غیرقابل خدشه بود.

وی عنوان کرد: در کل استان ۴۰ هزار و ۱۹ رأی باطله مأخوذه در انتخابات مجلس داشتیم که در حوزه انتخابیه رشت و خمام فقط هشت هزار و ۶۷۸ رأی سفید (قسمت ۳ بند الف ماده ۲۲) به صندوقهای انداخته شد که از حدنصاب ماده ۹ (برابر تبصره ۳ ماده ۲۲) کسر می‌شود که در نتیجه انتخابات به دور دوم نرسید.

جلایی گفت: هم اکنون در حال بررسی اعتراض‌های نامزدها در هیأت‌های اجرایی و نظارت هستیم و در مسیر قانون برابر جدول زمانبندی کارها ادامه خواهد یافت و انتظار است نامزدها با تمکین به قانون در چهارچوب ضوابط درخواست‌ها را پیگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان تاکید کرد: لازم است همه نامزدها با مراجعه با سامانه شفافیت مالی؛ هزینه‌های انتخاباتی خود را فوری ثبت کنند در غیر این صورت از داوطلبی در آینده محروم خواهند شد.

کد مطلب 6048357

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