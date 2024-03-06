فینال لیگ بسکتبال بانوان به دیدار پنجم کشیده شد

با پیروزی تیم بسکتبال گروه بهمن در چهارمین دیدار فینال لیگ برتر بانوان، این مرحله از مسابقات به دیدار پنجم و نهایی کشیده شد.