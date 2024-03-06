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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۷

فینال لیگ بسکتبال بانوان به دیدار پنجم کشیده شد

فینال لیگ بسکتبال بانوان به دیدار پنجم کشیده شد

با پیروزی تیم بسکتبال گروه بهمن در چهارمین دیدار فینال لیگ برتر بانوان، این مرحله از مسابقات به دیدار پنجم و نهایی کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین فینال بیست و یکمین دوره لیگ برتر بانوان بین تیم‌های گروه بهمن و مهرسان امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه در سالن زنده‌یاد محمود مشحون برگزار شد.

در این دیدار گروه بهمن تهران با برتری ۶۱ بر ۵۵ به پیروزی رسید و سری فینال این دوره از رقابت‌ها ۲ - ۲ برابر شد.

در این دیدار گروه بهمن مهلا عابدی با ۱۲ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۷ پاس گل و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن بود.

فینال پنجم لیگ برتر بسکتبال بانوان روز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۵ در سالن بسکتبال زنده‌یاد محمود مشحون در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6048390

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