۲ فروشنده مواد محترقه در ساری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسن زاده گفت: به منظور پیشگیری از آسیب‌های چهارشنبه آخر سال طرح برخورد با فروشندگان مواد محترقه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری، تصریح کرد: در اجرای این طرح مأموران پایگاه اطلاعات موفق به شناسایی ۲ عامل تهیه و توزیع مواد محترقه در این شهرستان شدند.

وی، افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی، در بازرسی ازمحل عرضه کالاهای غیر مجاز توسط این متهمان ۷۸۰۰ عدد مواد محترقه کشف کردند.

سرهنگ حسن زاده با بیان اینکه به منظور ارتقا امنیت شهروندان، کشف و جمع آوری مواد محترقه آتش زا در دستور کار پلیس قرار دارد، از خانواده‌ها خواست: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند تا به دور از هر نوع حادثه دلخراش و در سلامتی کامل، سال نو را در کنار هم سپری کنند.