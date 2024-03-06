برپایی مسابقات قرآن، نهج البلاغه و اذان منطقه یک در ساری

عباس خلیلپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۵۹ نفر و به میزبانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری و در مجتمع بهزیستی شهر ساحلی فرح آباد برگزار میشود.
وی افزود: بیست و هفتمین دوره مسابقات نیمهنهایی قرآن کریم، نهجالبلاغه و اذان شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران، ویژه کارکنان و خانواده مناطق ساری، چالوس، گیلان و گلستان است.
وی با اشاره به اینکه این مسابقات هر ساله با اقبال بیشتر همکاران و خانوادههای مجموعه نفت برگزار میشود، ادامه داد: شیوههای تبلیغی و اطلاعرسانی از بستههای تشویقی وزارت نفت در راستای جذب همکاران و خانوادهها، موجب گرایش بیشتر طی سالهای اخیر شده است.
خلیلپور تشویق شرکت در کلاسهای صوت لحن، تجوید حفظ، نهج البلاغه و تفسیر قرآن در مؤسسههای قرآنی را از فعالیتهای حوزه توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی منطقه ساری اعلام کرد.
وی همچنین برگزاری مسابقات کتبی و شفاهی مفاهیم در مناسبتهای مختلف و برگزاری محفل قرآنی را از دیگر برنامههای منطقه ساری دانست.
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