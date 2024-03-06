ورود جدی به حوزه نوآوری گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد پویا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی شامگاه چهارشنبه در هشتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با اشاره به اینکه ورود جدی به حوزه نوآوری به منزله برداشتن گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد پویا خواهد بود، افزود: یکی از حلقههای مفقوده رسیدن به این مهم، ارتباط نزدیک دانشگاه وصنعت است؛ چرا که اگر نتوانیم این دو بخش را به هم نزدیکتر کنیم، در آینده نه دانشجویی داریم و نه صنعت از نیروی ماهر و کارآمد برخوردار خواهد شد.
این مسوول با یادآوری اینکه امروز به عینه میبینیم که توسعه فناوری و نیز تغییرات محیطی باعث شده است که ما با یک پدیده جدیدی به نام تغییر نسلی در جامعه مواجه شویم، اظهار کرد: همین تغییر نسلی باعث شده است تا فعالیتهای دانشگاهی نیز از آن تاثیر گرفته و شاهد به وجود آمدن ابعاد فرهنگی و علمی در دانشگاه و ابعاد اجتماعی در صنعت باشیم.
مفاهیم را بازسازی نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد
طهرانچی با تاکید بر اینکه اگر مفاهیم را از نو بازسازی نکنیم، بیتردید در آینده با چالش و دغدغه جدی مواجه خواهیم شد، گفت: امروز برای اینکه دستیابی به اقتصادی پویا به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، باید به حوزه نوآوری ورود پیدا کنیم.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه از مقوله جوشش در دانشگاه به عنوان منشأ توسعه مهارتهای جدید، صنایع نوآورانه و توانمندسازی یاد کرد و گفت: همین موضوع و تغییراتی که امروز در ابعاد مختلف شاهد آن هستیم، میطلبد که ورود جدی به مقوله بازسازی و بازنگری مفاهیم داشته باشیم؛ چرا که در غیر این صورت قادر نخواهیم بود به موفقیتهای روزافزونی در عرصههای مختلف دست یابیم. همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه به مدت دو روز در زنجان برگزار خواهد شد.
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