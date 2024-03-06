المان ویژه شهدا در شهرهای خراسان جنوبی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده امروز چهارشنبه در کار گروه زیر ساخت و خدمات جهادی کنگره ملی دو هزار شهید استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که در روز درخت کاری حضور مردم را در انتخابات وظیفه تمدنی مردم ایران دانستند، بیان داشت: تمدنی در جهان در حال شکل‌گیری است لذا باید در این مرحله جدید تمدنی، به وظیفه خود برای ایجاد تحول در جهان عمل کنیم.

به گفته وی در جنگ غزه روحیه شهادت طلبی و ایثار مردم فلسطین بیش از هر چیز دیگری جلوه گر شده است که می‌تواند پایه گذار تحقق تحولات آخر الزمانی باشد.

وی خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر شهدا منجر به تمدن سازی در جهان می‌شود لذا اکنون که خداوند به ما توفیق خدمت به شهدا را داده است باید به وظیفه خود در این خصوص به بهترین شکل عمل کنیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: برای مؤثر بودن در جامعه و رشد خود به شهدا نیاز داریم و هر چقدر در این زمینه کار کنیم، هنوز کم است.

عباس زاده خاطر نشان کرد: در قالب سه کمیته یادمان‌ها و المان‌ها، خدمات درمانی و خدمات جهادی کنگره با بهره‌گیری از همه طرفیت‌ها و با استفاده از خلاقیت باید کارهای شاخصی را در این باره انجام دهیم.

وی تصریح کرد: تا فرهنگ شهادت در جامعه رشد نکند، ظهور امام زمان (عج) اتفاق نخواهد افتاد.

عباس زاده تصریح کرد: در اولین فرصت جلسات کمیته‌های کنگره برای برنامه‌ریزی اجرای برنامه‌های مورد نظر در شهرستان‌های استان باید برگزار شود تا با موج آفرینی در این خصوص در هر شهر حداقل یک المان مربوط به شهدا اجرا شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی افزود: تکمیل المان‌ها و گلزارهای شهدا در قالب برنامه‌های این کنگره باید اجرایی شود.

به گفته وی با برقراری ارتباط با گروه‌های جهادی درمانی فعال کشور باید زمینه انجام اقدامات مهم در حوزه بهداشت و درمان را نیز فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: از یک درصد بودجه ترویج ایثار و شهادت دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرای برنامه‌های کنگره بهره گرفته شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت:

دو هزار شهید استان باید دو هزار نماد برای خراسان جنوبی باشند و در این راستا کارهای ویژه‌ای علاوه بر برنامه‌های گروه‌های جهادی در استان باید اجرا شود.

وی تاکید کرد: آرم کنگره دو هزار شهید استان از ابتدای سال آینده باید در سر برگ نامه‌های اداری نوشته شود.

به گفته وی افتتاح پروژه‌های شاخص منتهی به زمان برگزاری کنگره هم باید پیش بینی شوند.