تامین کالاهای اساسی ماه رمضان و عید نوروز در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلصالائمه عصر چهارشنبه در نشست اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: امسال همانند سالهای گذشته بازرسی و نظارتها در سطح استان انجام میشود و با متخلفان با جدیت برخورد میشود.
وی با تاکید بر اینکه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی استان از وضعیت مناسبی برخوردار است، افزود: در حال حاضر وضعیت بازار کالاهای اساسی مناسب است و مایحتاج مردم برای شب عید و ایام ماه مبارک رمضان تأمین شده است.
وی تاکید کرد: انتظار است بازاریان و صاحبان صنوف، کالاهای اساسی با کیفیت و نرخ مناسب به شهروندان ارائه کنند.
استاندار مرکزی گفت: سامانههای متعددی از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط برای ارائه گزارش و شکایات مردمی فعال است که باید همواره پاسخگو باشند و انتظار است رسانهها نیز در خصوص راستی آزمایی سامانهها، تعامل و هم افزایی لازم را داشته باشند.
مخلص الائمه گفت: امید است نشان کاسب امین به صاحبان صنوف امین در سطح بازار اهدا و در محل کسب نصب شود و در تمام صنوف استان مرکزی اجرایی شود.
استاندار مرکزی گفت: اکنون قیمت مواد پروتئینی به ویژه قیمت گوشت مرغ در استان مرکزی در مقایسه با سایر استانهای همجوار بالاتر است که میطلبد در اسرع وقت تدابیر ویژه در راستای رفع این مشکل اندیشیده شود.
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