صدور هشدار نارنجی برای وضعیت جوی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده در این باره گفت: از بعدازظهر جمعه ۱۸ اسفندماه استان درگیر سامانهای بارشی خواهد بود که تا ۲۱ اسفند ماه دامنه اثر آن ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سامانه فوقالذکر وضعیت زرد هواشناسی را نشان میدهد اما بین روزهای ۱۹ اسفند تا ۲۰ اسفند وضعیت نارنجی پیشبینی شده است و فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی استان تقویت خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تصریحکرد: منطقه اثر این سامانه کل استان است و احتمال رگبار شدید باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظهای نیز وجود دارد.
حسن زاده خاطرنشانکرد: توصیه میشود مردم از تردد در حاشیه رودخانههای فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای استحکام سازههای سبک و حفظ محصولات کشاورزی را بیاندیشند.
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