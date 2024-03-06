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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد؛

صدور هشدار نارنجی برای وضعیت جوی هرمزگان

صدور هشدار نارنجی برای وضعیت جوی هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از صدور دو هشدار در سطح زرد و نارنجی برای استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در این باره گفت: از بعدازظهر جمعه ۱۸ اسفندماه استان درگیر سامانه‌ای بارشی خواهد بود که تا ۲۱ اسفند ماه دامنه اثر آن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سامانه فوق‌الذکر وضعیت زرد هواشناسی را نشان می‌دهد اما بین روزهای ۱۹ اسفند تا ۲۰ اسفند وضعیت نارنجی پیش‌بینی شده است و فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی استان تقویت خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تصریح‌کرد: منطقه اثر این سامانه کل استان است و احتمال رگبار شدید باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

حسن زاده خاطرنشان‌کرد: توصیه می‌شود مردم از تردد در حاشیه رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای استحکام سازه‌های سبک و حفظ محصولات کشاورزی را بیاندیشند.

کد مطلب 6048532

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      5 1
      پاسخ
      انشاالله خدا بخوادبزودی باران خیلی خوبي برای تمام استان هرمزگان خواهيم داشت به امید خدا
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      18 0
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      خدایا باران رحمتت را بدون بلا جاری ساز
    • رحمان IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      1 3
      پاسخ
      هیچ خبری نیست هفته قبل اعلام نارنجی کردند و عمده بارش ها در مرکز و شرق اعلام کردند ولی بندرعباس هیچ بارانی نیامد
    • پنجعلی IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 2
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      الکی میگه
      • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        2 2
        اتفاقادرست میگه رودان بارون اومدمخصوصا روستای سرجوئیه تازه رودخونه هاهم جاری شدن
    • علیرضا US ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      میناب که واقعا شکر خدا بارون خوشی زد
    • علی IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
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      بابا الکی میگن هیچی نمیاد مثل سری های قبل شایدم بلد نیستن

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