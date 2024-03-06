معاون استاندار از افزایش قیمت گوشت در کردستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، از عدم نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در استان انتقاد کرد و گفت: مسؤولان در اجرای مصوبات جلسات ستاد تنظیم بازار اهتمام داشته باشند و فقط به صحبت کردن ختم نشود.
وی عملکرد جهاد کشاورزی در نظارت و جلوگیری از قیمت گوشت در استان را ضعیف خواند و از سازمان جهاد کشاورزی استان خواست برای مدیریت دلالان گوشت در استان برنامه ارائه دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: در زمانهای مختلف اقداماتی توسط جهاد کشاورزی انجام شده اما آنچه مردم و مسؤولان استان مشاهده میکنند، عملکرد خوبی نیست و باید مدیریت شود.
نوری خاطر نشان کرد: از سال ۱۴۰۳ تصمیمات تنظیم بازار براساس گزارشات علمی سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام میشود بنابراین باید مسؤولان در اجرای مصوبات جلسات ستاد تنظیم بازار اهتمام داشته باشند و فقط به صحبت کردن ختم نشود.
تأمین کالاهای اساسی به اندازه نیاز کردستان در ایام رمضان تأمین میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خواستار تشدید نظارت بر بازار و تأمین کالای اساسی بعنوان یکی دیگر از مصوبات این جلسه شد و خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن نوروز و ماه مبارک رمضان تأمین کالاهای اساسی به اندازه نیاز تأمین خواهد شد و نظارتهای لازم نیز تشدید میشود.
نوری با اشاره به انجام بالغ بر ۲۸ هزار بازرسی در استان ادامه داد: در این بازرسیها بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد.
نوری کاهشی بودن نرخ تورم در استان از مهر ماه امسال را ناشی از جدیت و اهتمامهای چند ماه گذشته بوده است، یادآور شد: نرخ تورم استان از رتبه اول و دوم به رتبه بیست و هفتم کشور رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه لغو محدودیتهای مرغ با برنامه اجرا شود، گفت: توزیع اقلام اساسی کارشناسی شود و با دخالت مستقیم اداره شهرستانی و با نظارت فرمانداری باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه در سفرهای استانی رئیس جمهور بر احداث بازار روز در ورودی و خروجی شهرها تاکید شده است، گفت: در سطح شهرستان سنندج یازده نقطه تعیین تکلیف و تملک نقاط نیز مشخص شود تا در ایام بحرانی مکلف باشند در خدمت تنظیم بازار باشند.
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