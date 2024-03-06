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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

بارش پراکنده باران در کرمانشاه طی ۲ روز پایانی هفته

بارش پراکنده باران در کرمانشاه طی ۲ روز پایانی هفته

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از بارش پراکنده باران در کرمانشاه طی ۲ روز پایانی هفته خبر داد.

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، در روزهای پنجشنبه و جمعه، با ورود موجی ناپایدار به جو منطقه، شرایط برای بارش‌هایی همراه با وزش باد و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان فراهم می‌شود.

وی افزود: بارش، در روز پنجشنبه تا صبح جمعه و در نیمه شرقی و نواحی شمالی، نمود بیشتری خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: تشدید نسبی وزش باد در روز پنجشنبه، ممکن است طی ساعاتی از اواخر پنجشنبه تا صبح جمعه، هوا را بخصوص در مناطق مرزی کم و بیش غبارآلود کند.

وی ادامه داد: به دنبال این وضعیت، موج ناپایدار دیگری، از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.

به گفته زورآوند از امروز تا روز دوشنبه، متوسط دمای هوا در غالب نقاط، تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

کد مطلب 6048572

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