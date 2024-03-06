رونق گردشگری در کرمانشاه نباید به ایام نوروز محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: امسال شاهد همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت هستیم و لازم است برای بهره مندی بهتر و بیشتر از زیباییهای این ایام فرخنده و مبارک آماده باشیم.
وی افزود: در ایام ماه مبارک رمضان پیامهای قرآنی متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه از طریق تابلوهای شهری، ظرفیت صدا و سیما، فضای مجازی، ادارات و … در معرض دید مردم قرار داده میشود.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ظرفیتهای گردشگری استان همانند یک چاه نفت است که باید از آنها برای ثروت آفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی استفاده کنیم.
وی بر ارزیابی عملکرد دستگاههای خدمات رسان در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: در سال آینده با جدیت و تمرکز بیشتری برنامههای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را دنبال خواهیم کرد و برای برنامه ریزی بهتر نیازمند ارزیابی عملکرد دستگاهها هستیم.
صحرایی تعطیلات نوروزی را پایان برنامههای حوزه گردشگری ندانست و گفت: در طول ایام بهار و تابستان سال آینده فرصتها و مناسبتهای فراوانی از جمله عید سعید فطر، ایام مبارک اربعین، روز ملی کرمانشاه و … در این زمینه وجود دارد که باید به خوبی از آنها استفاده کنیم.
وی بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی در تابلوهای راهنمای گردشگری و حوزه اصناف تاکید کرد و گفت: ایران اسلامی خود به تنهایی یک اقلیم بزرگ فرهنگی و تمدنی در دنیا محسوب میشود و باید در تابلوهای راهنمای گردشگری و حوزه اصناف، زبان فارسی دارای برجستگی ویژه ای نسبت به انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه باشد.
استاندار کرمانشاه گفت: در ایام نوروز مردم باید به خدمات پزشکی و دارویی دسترسی آسان داشته باشند و مجموعه علوم پزشکی با برنامهریزی مناسب و متناسب با نیاز هر شهرستان در زمینه فعالیت داروخانههای شبانه روزی پیش بینیهای لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: در ورودیهای شهرها هم تیمهای پزشکی با تجهیزات مناسب مستقر شوند.
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