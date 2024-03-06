ضریب نفوذ گاز در خراسان به ۱۰۰درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسیننژاد چهارشنبه شب در جشن گازرسانی شرکت گاز خراسان شمالی که در تالار هتل داریوش بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تمام نقاط استان تحت پوشش گاز قرار گرفت و همه مردم استان حتی در دورترین نقاط، از این نعمت برخوردار شدند.
وی با تشریح دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در خراسان شمالی، عزم استان در تأمین طرحهای زیرساختی مورد نیاز نظیر تأمین برق، آب پایدار، تأمین زیرساختهای ارتباطی و اینترنت پرسرعت و… و. را مورد توجه قرار داد.
استاندار خراسان شمالی با اعلام اینکه انتقال آب سرانی به استان در بودجه ۱۴۰۳ دارای ردیف بودجه شده است، اظهار کرد: با اجرای این طرح، تأمین آب پایدار اتفاق میافتد و انقلابی در کشاورزی استان و افزایش درآمد خانوارهای استان را شاهد خواهیم بود.
وی احیای واحدهای تولیدی و افتتاح زیرساختهای صنایع و ایجاد کارخانههای جدید و فراهم شدن زیرساختهای صنایع در شهرکهای صنعتی و صنایع دانش بنیان را از اهم دستاوردهای دولت خواند.
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