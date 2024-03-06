به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان کرمانشاه، موضوع مناسب سازی شهرها و شرایط زندگی راحت تر برای معلولین و جانبازان در استان را بسیار مهم و وظیفه تمامی ادارات عنوان کرد.

وی تاکید کرد: زیرساخت‌های استان برای استفاده جانبازان، معلولین و سالمندان طی یک مدت منطقی و معقول باید مناسب سازی شود و دستگاه‌های اجرایی باید این کار را از اولویت‌های کاری خود برای سال آینده بدانند.

به گفته وی، غیر از این عزیزان، همه افراد نیز حق دارند که در محیط مناسب زندگی و تردد داشته باشند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: ضرورت دارد که این اقدامات طی یک مدت مشخص به نحوی انجام شود که نشانگرهای قطعی در فضای زندگی شهری و روستایی مردم بروز و جلوه گری داشته باشد.

صحرایی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید مناسب سازی در جامعه را از اولویت‌های کاری خود بدانند، گفت: ضرورت دارد که این موضوع ابتدا در مراکز درمانی و بیمارستانی و در مراحل بعد مجموعه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و بهزیستی مورد توجه باشد و همچنین باید پیگیری شود که در صورت ساخت مجموعه یا ساختمان پزشکان حتماً مناسب سازی آن رعایت شده باشد.

وی با تاکید بر این برنامه‌ها در سال آینده باید محسوس باشد، افزود: همچنین باید تلاش شود که حداقل یکی از شعبات بانک‌ها در هر کدام از شهرستان‌ها نیز دارای ظرفیت لازم آماده سازی برای معلولین و جانبازان باشند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در شهر کرمانشاه مکان‌هایی مانند بلوار طاق بستان باید علاوه برای تردد معلولین و جانبازان، حتی برای تردد عابرین پیاده و … نیز مناسب سازی شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد جمعیت استان نیاز به مناسب سازی مسیرهای تردد در شهرها دارند این یعنی اهمیت موضوع بسیار بالاست و همه دستگاه‌ها در این زمینه وظیفه مهمی به عهده دارند.

صحرایی خاطرنشان کرد: حتماً برای سال آینده هم موضوع مناسب سازی را با یک برنامه مدون پیگیری خواهیم کرد تا استان کرمانشاه نسبت به هر زمان دیگر برای رفع نیازهای اقشار مختلف مناسب سازی شود.