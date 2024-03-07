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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۷

با هدف ارتقاء ایمنی تردد مسافران؛

طرح نوروزی از ۲۵ اسفند در سطح محورهای خراسان جنوبی آغاز می‌شود

طرح نوروزی از ۲۵ اسفند در سطح محورهای خراسان جنوبی آغاز می‌شود

بیرجند- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای طرح نوروزی در سطح محورهای مواصلاتی استان از ۲۵ اسفند ماه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدوی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح راهداری نوروزی در استان از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ آغاز و تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد گفت: طرح راهداری نوروزی برای عبور ایمن، کاهش حوادث جاده‌ای و ارائه خدمات به گردشگران نوروزی اجرا می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در قالب این طرح روزانه ۳۸ اکیپ ثابت و سیار به‌صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و ۲۵۰ نیرو، ۲۳۰ دستگاه خودرو و ۳۳ باب راهدارخانه در این طرح فعالیت خواهند کرد.

فدوی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان در این ایام افزایش یابد، تصریح کرد: در همین راستا از اول اسفند ماه نسبت به آماده سازی راه‌های ارتباطی برای سفر ایمن کاربران جاده‌ای اقدام شده است.

وی به برگزاری جلسات متعدد و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی بهتر به مسافران با همکاری سایر دستگاه‌های امداد جاده‌ای اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای آمادگی هر چه بهتر در خدمات‌رسانی ایجاد شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به فعالیت این اداره کل در ایام نوروز ۱۴۰۳ یادآور شد: راهداران استان در طول ایام نوروز به صورت شبانه روزی آمادگی کامل برای سرویس دهی به مسافرانی که از محورهای مواصلاتی استان تردد می‌کنند را دارند.

وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ راهداری هم به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و ایرادات احتمالی است و همکاران ما در مرکز مدیریت راه‌ها به صورت تلفنی پاسخگوی کاربران جاده‌ای هستند.

کد مطلب 6048686

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