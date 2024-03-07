به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدوی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح راهداری نوروزی در استان از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ آغاز و تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد گفت: طرح راهداری نوروزی برای عبور ایمن، کاهش حوادث جادهای و ارائه خدمات به گردشگران نوروزی اجرا میشود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: در قالب این طرح روزانه ۳۸ اکیپ ثابت و سیار بهصورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و ۲۵۰ نیرو، ۲۳۰ دستگاه خودرو و ۳۳ باب راهدارخانه در این طرح فعالیت خواهند کرد.
فدوی با بیان اینکه پیشبینی میشود حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان در این ایام افزایش یابد، تصریح کرد: در همین راستا از اول اسفند ماه نسبت به آماده سازی راههای ارتباطی برای سفر ایمن کاربران جادهای اقدام شده است.
وی به برگزاری جلسات متعدد و برنامهریزی برای خدمترسانی بهتر به مسافران با همکاری سایر دستگاههای امداد جادهای اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و خدماتی برای آمادگی هر چه بهتر در خدماترسانی ایجاد شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به فعالیت این اداره کل در ایام نوروز ۱۴۰۳ یادآور شد: راهداران استان در طول ایام نوروز به صورت شبانه روزی آمادگی کامل برای سرویس دهی به مسافرانی که از محورهای مواصلاتی استان تردد میکنند را دارند.
وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ راهداری هم به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و ایرادات احتمالی است و همکاران ما در مرکز مدیریت راهها به صورت تلفنی پاسخگوی کاربران جادهای هستند.
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