به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله کاظم صدیقی در گردهمایی سالانه دبیران ستادهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان‌ها که در مشهد برگزار شد اظهار کرد: در قرآن کریم بر اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر تاکید شده و از آن به عنوان تکلیف واجب شرعی و عقلی یاد شده است.

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور علت تاکید قرآن بر اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر را مسئولیت پذیری افراد نسبت به یکدیگر در جامعه دانست و افزود: در این دیدگاه روحیه نظارت بر یکدیگر و دقت در انجام امور فردی و اجتماعی برای سعادت دنیا و آخرت مورد توجه است و خداوند متعال در فریضه امر به معروف و نهی از منکر آحاد مسلمانان را نسبت به هم مسؤول قرار داده‌است.

وی بیان کرد: در میان فرایض متعدد دینی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایر فرایض دارد. آیاتی که در قرآن به فریضتین اختصاص یافته نشان می‌دهد که عمل به این فریضه، امت اسلام را به بهترین امت تبدیل می‌کند.

صدیقی تاکید کرد: همچنین عمل به این فریضه فراموش شده باعث ایجاد و تقویت حکومت صالحان، اقامه فرایض دینی، گسترش قسط و عدل، و سامان یافتن امور می‌شود. اصل امر به معروف و نهی از منکر اگر از میان برود تمام تعلیمات اسلامی از میان رفته و اگر این اصل منسوخ شود جامعه اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد، هرگز وجود نخواهد داشت.

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کشور عنوان کرد: تمام اقدامات حکومت اسلامی بر پایه و اساس اسلام تشکیل شده و حکومت و مردم دو رکن اساسی جامعه اسلامی بشمار می‌روند از این رو مردم نقش مؤثری در احیای فریضتین در جامعه دارند.

وی اعلام کرد: مردم رکن اصلی در حفظ نظام هستند و مسؤولان ستادهای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان پل ارتباطی بین مطالبات مردم و پاسخگویی مسؤولان باید در راستای نهادینه کردن این فریضه واجب بین قشرهای مختلف جامعه تلاش کنند.

صدیقی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف تعلیم آمران به معروف تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌ها، جلسات و همایش‌ها با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ سازی این امر مهم نقش بسزایی دارد.