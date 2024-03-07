آمادگی سفیران سلامت در کاهش مخاطرات چهارشنبه سوری پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش‌گوار صبح چهارشنبه در جلسه پیشگیری از مخاطرات چهارشنبه سوری که در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان و خانواده‌ها در خصوص مخاطرات چهارشنبه‌سوری با بهره‌گیری از فضای مجازی و علی‌الخصوص سامانه شاد ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد با برنامه‌ریزی‌های مطلوب و کارشناسی و با احیای سنت‌های اصیل ایرانی – اسلامی در پاسداشت سنت‌های برگرفته از فرهنگ غنی و دیرینه کشور تلاش کرده و به با باز تعریف از نحوه اجرای مراسم صحیح و حسنه در کاهش مخاطرات احتمالی تأثیرگذار بوده و ایفای نقش شود.

وی بیان کرد: کانون توجه دستگاه‌های ذیربط بر روی آموزش دانش‌آموزان و خانواده‌ها معطوف می‌شود و با تعمیق آموزش‌ها در تغییر رفتار و اصلاح سبک و شیوه‌های نوین اجرای برنامه‌ها می‌توان تأثیرگذار بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با اشاره به آمادگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان برای برگزاری دوره غیرحضوری برای مدیران مدارس استان، افزود: در این جلسه می‌توان بستر مناسب برای انتقال مطالب و انتظارات متخصصین حوزه هلال احمر، آتش نشانی، فوریت‌های پزشکی EOC فراهم شود و به موازات این برنامه اموزش‌هایی برای اولیای دانش‌آموزان پیش بینی شود.

گفتنی است؛ در ادامه جلسه سایر اعضا نیز پیشنهادات و برنامه‌های مورد نظر را تشریح و تبیین کردند.