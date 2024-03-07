۳۴۴ واحد مسکونی با عنوان «غدیر» در شهر جدید ایوانکی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفوری صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح ۳۴۴ واحد مسکونی شهر جدید ایوانکی ضمن بیان اینکه این واحدها دارای ۱۷۲ بلوک ویلایی دو طبقه است، ابراز داشت: این واحدها در زیربنای ۳۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شدند.

وی ضمن بیان اینکه واحدهای مذکور ۱۰۰ متر مربع مساحت دارد، افزود: برای هر طبقه نیز یک حیاط مجزا در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بیان اینکه امکانات لازم در ساخت این شهرک لحاظ شده است، ابراز داشت: مقر انتظامی، پایگاه سلامت و فضای سبز در این مجموعه وجود دارد که در این سفر همراه وزیر افتتاح خواهند شد.

غفوری ضمن بیان اینکه طرح توسعه فضای سبز و پارک نیز در این شهرک منظور شده است، تصریح کرد: پنج هزار اصله نهال سهم شهر جدید ایوانکی که به زودی کاشته می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه برای ساخت این مجموعه ۷۴۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: ۵۰۰ قطعه زمین ویلایی نیز برای طرح جوانی جمعیت در شهر جدید ایوانکی اهدا شده است.