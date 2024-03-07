سانحه رانندگی در آذربایجان شرقی چهار فوتی و ۹ مصدم به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۱ امروز به اورژانس اطلاع داده شد، اعلام کرد: ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال دادند.