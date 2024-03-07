به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۱ امروز به اورژانس اطلاع داده شد، اعلام کرد: ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال دادند.
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی:
سانحه رانندگی در آذربایجان شرقی چهار فوتی و ۹ مصدم به جا گذاشت
تبریز-سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از وقوع یک فقره سانحه رانندگی در محور تبریز - اهر با ۴ فوتی و ۹ مصدوم خبر داد.
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