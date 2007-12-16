برخی استفاده کنندگان از ذخیره ارزی اظهارنامه غیرواقعی ارائه می دهند

محمد هاشم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حقوق ورودی گمرک از دو قسمت تعرفه و ارزش تشکیل شده است، گفت: حقوق ورودی گمرک به لحاظ ماخذ تعرفه ای که از سوی کمیسیون ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب هیئت وزیران می رسد، امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

رئیس کل گمرک ایران نرخ موثر تعرفه در سال گذشته را بالغ بر 10.44 درصد اعلام کرد وافزود: بنا بر پیشنهاد مجلس برای تحقق حقوق ورودی گمرک در قانون بودجه سال جاری به مبلغ 56 هزارمیلیارد ریال، مقررشد 2 درصد به میزان نرخ موثر تعرفه بر این نرخ افزوده شود، این درحالی است که ماخذ تعرفه ای امسال همانند سال قبل است.

وی بیان کرد: ماخذ تعرفه ای دارای 99 فصل است که هر فصل به یک گروه از اقلام تعلق دارد که سود بازرگانی این اقلام از4 درصد تا 10 درصد متفاوت است و برخی از کالاها نیز مشمول سود بازرگانی نمی شوند.

رهبری افزود: براساس قانون تجمیع عوارض مصوب مجلس حداقل حقوق ورودی گمرک 4 درصد است و هیچ مبلغی به عنوان عوارض، ثبت سفارش و یا مالیات برحقوق ورودی افزوده نمی شود.

وی با اشاره به بحث ارزش در تشکیل حقوق ورودی گمرک، عنوان کرد: دراین بخش گمرک با کم اظهاری مواجه است، زیرا کسانی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بهره مند می شوند، با بیش اظهاری روبرو می شوند و یا کسانیکه گشایش LC می کنند و یا صادرات و واردات، معمولا با کم اظهاری مواجه می شوند، لذا گمرک برای جلوگیری از این امراقداماتی را به انجام رسانده است.

وی با بیان مطلب فوق، افزود: گمرگ برای جلوگیری از کم اظهاری برای گروه فلزات از متال بولتن استفاده می کند، بدین ترتیب که هرهفته آخرین قیمتهای بورس لندن را در کتابی چاپ و منعکس می کند و ارقام آن را ملاک ارزش قرار می دهد.

رئیس کل گمرک ایران دررابطه با ارزش خودرو، تصریح کرد: براساس قانون خودرو کمیته ای وجود دارد که اعضای این کمیته تعیین کننده قیمت و ارزش خودرو هستند، لذا قیمت هر اتومبیلی که وارد کشور می شود، توسط نماینده انحصاری آن در ایران با توجه به مشخصات کالا و مدل، تعیین می شود.

وی بیان کرد: برای رسیدن به قیمتهای واقعی باید رمزعبور به سایتها از سوی وزارت بازرگانی در اختیار سازمان گمرک قرار گیرد. رهبری افزود: برای تعیین ارزش واقعی سایر کالاها طبق ماده 10 و 11 قانون امورگمرکی عمل می شود.

به گزارش مهر، در بودجه امسال قیمت عمده فروشی و خرده فروشی کالاها که به عنوان سود واردکننده محسوب می شود، به ترتیب از 15 درصد به 8 درصد و از20 درصد به 12 درصد کاهش یافته است.