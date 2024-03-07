برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم کوتاه اصفهان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه اصفهان پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد.
در این آئین نفرات برتر جشنواره معرفی شدند که اسامی آنها در ادامه آورده شده است...
تندیس بهترین فیلم اول:
محسن شهبازی با فیلم مستند نخلهای مردابی
تندیس بهترین دستاورد فنی:
شهره موسوی با فیلم زنان لجمن
ملیکا غلامی با فیلم موش کور
نامزد بهترین صدا:
گیسو آزادروش برای فیلم روزهای خاکستری
نامزد بهترین تدوین:
عماد خدابخش برای فیلم زنان لجمن
نامزد بهترین فیلمبرداری:
علی حسین زاده برای فیلم آبا و موش کور
نامزدهای بهترین فیلم مستند:
فیلم سایه سلطان
روزهای خاکستری
بخش فیلمهای تجربی:
دیپلم افتخار برای فیلم متفورمین - فرنام مرادینژاد
نامزد جایزه شهید آوینی:
بهجت داودی و اعظم شاهدوست برای فیلم دیسپچ
نامزد بهترین فیلمنامه:
فردین انصاری برای فیلم لیدی
نامزد بهترین کارگردانی:
مهدی برزکی برای فیلم آبا
نامزد بهترین فیلم:
فرزانه روحالامین و سعید پور طاهر برای فیلم موش کور
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