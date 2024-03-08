حجت الاسلام سعد الله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گسترش فرهنگ قرآنی و اشاعه ارزش‌های دینی در جامعه از برنامه‌های مهم و تأثیر گذاری است که در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی افزود: با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و همزمان با ماه پر برکت رمضان بیش از ۱۰۰ کلاس روخوانی و روانخوانی در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌زمان با ماه مبارک رمضان در بیش از ۱۰۰ هیئت مذهبی، مسجد، بقاع متبرکه و محفل مذهبی روزانه طرح جز خوانی قرآن کریم به شکل گروهی و جمعی برگزار می‌شو..

حجت الاسلام جمادیان تاکید کرد: این محفل با هدف آشنا کردن نسل جوان با آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی، قرآنی و پیروی از آموزه‌های قرآنی در بیجار برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین با همکاری روحانیون اعزامی، بومی، مستقر و هجرت این شهرستان، روزانه بیش از ۱۰۰ مجلس جز خوانی قرآن در مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی و مراکز فرهنگی شهرستان و توابع برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در پایان تاکید کرد: امیدوارم مردم مؤمن و خداجوی شهرستان بیجار بویژه قشر جوان مثل همیشه با حضور گرم و صمیمی خود زینت بخش این محافل الهی و نورانی باشند.