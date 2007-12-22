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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

مدیر کل محیط زیست:

400 هزار نوع پرنده وارد تالابهای گیلان شدند

400 هزار نوع پرنده وارد تالابهای گیلان شدند

رشت - خبرگزاری مهر: کامران زلفی نژاد گفت: تاکنون 400 هزار انواع پرنده وارد تالابهای استان گیلان شده است.

زلفی نژاد مدیر کل محیط زیست گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این پرندگان از انواع کبک، مرغابی، اردک سر سفید، انواع حنایی، غازها و قوها بوده که این رقم پرنده نسبت به پارسال 15 درصد افزایش نشان می دهد.

وی همچنین از اجرایی سه پروژه تحقیقاتی در اداره کل اداره کل محیط زیست گیلان خبر داد و گفت: مطالعه و بررسی آلایندهای سواحل دریای خزر، ورود فلزات سنگین و سموم کشاورزی به تالاب انزلی را از جمله این طرحها عنوان کرد.

زلفی نژاد عنوان کرد: برای احیای زیستگاه درنای سفید سیبری در پاک ملی بوجاق کیاشهر از محل بانک جهانی 700 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 604898

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