400 هزار نوع پرنده وارد تالابهای گیلان شدند

زلفی نژاد مدیر کل محیط زیست گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این پرندگان از انواع کبک، مرغابی، اردک سر سفید، انواع حنایی، غازها و قوها بوده که این رقم پرنده نسبت به پارسال 15 درصد افزایش نشان می دهد.

وی همچنین از اجرایی سه پروژه تحقیقاتی در اداره کل اداره کل محیط زیست گیلان خبر داد و گفت: مطالعه و بررسی آلایندهای سواحل دریای خزر، ورود فلزات سنگین و سموم کشاورزی به تالاب انزلی را از جمله این طرحها عنوان کرد.

زلفی نژاد عنوان کرد: برای احیای زیستگاه درنای سفید سیبری در پاک ملی بوجاق کیاشهر از محل بانک جهانی 700 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

