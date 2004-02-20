انتخابات در 22 استان كشور تا ساعت بيست تمديد شد

به گزارش خبر گزاري مهر، در اين اطلاعيه آمده است : با عنايت به گزارشهاي واصله از حوزه هاي انتخابيه مبني بردرخواست تمديد مهلت اخذ راي و نظر به موافقت وزير كشور با استناد به تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس ، بدينوسيله زمان اخذ راي به مدت يك ساعت يعني تا ساعت 20 به استثناي استانهاي سمنان ، كرمانشاه ، لرستان ، مركزي ، كردستان و حوزه هاي انتخابيه سروستان ، سپيدان و ممسني در استان فارس تا ساعت 20 تمديد شد .

