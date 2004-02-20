  1. سیاست
  2. سایر
۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۹:۰۴

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد :

انتخابات در 22 استان كشور تا ساعت بيست تمديد شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: انتخابات مجلس هفتم در 22 استان كشور تا ساعت 20 تمديد شد.

به گزارش خبر گزاري مهر، در اين اطلاعيه آمده است : با عنايت به گزارشهاي واصله از حوزه هاي انتخابيه مبني بردرخواست تمديد مهلت اخذ راي و نظر به موافقت وزير كشور با استناد به تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس ، بدينوسيله زمان اخذ راي به مدت يك ساعت يعني تا ساعت 20 به استثناي استانهاي  سمنان ، كرمانشاه ، لرستان ، مركزي ، كردستان و حوزه هاي انتخابيه سروستان ، سپيدان و ممسني در استان فارس    تا ساعت 20 تمديد شد.

کد مطلب 60490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها