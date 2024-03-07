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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴

امام جمعه بوشهر:

بوشهر به نهضت احیای توسعه فرهنگ قرآنی در همه ابعاد نیاز دارد

بوشهر به نهضت احیای توسعه فرهنگ قرآنی در همه ابعاد نیاز دارد

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: بوشهر به نهضت احیای توسعه فرهنگ قرآنی در همه ابعاد نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر پنج شنبه در گردهمایی قرآنیان استان بوشهر در سالن لیان اظهار داشت: بوشهر پایتخت قرآنی ایران است و سند چشم انداز ۲۰ ساله در عرصه قرآن دارد و این برای کشور الگو است؛ تاریخ قرآنی استان و افق و آینده آن بسیار چشمگیر و فوق العاده آثار و برکات دارد.

امام جمعه بوشهر افزود: بوشهر پیشگام و پیشران در عرصه قرآنی بوده و نوجوانان آن در این عرصه می‌درخشند.

وی گفت: این استان در دیانت، قرآن و ولایتمداری و حماسه مقاومت در تاریخ مثل ستاره پرفروغ و بی غروب می‌درخشد و این خاموش شدنی نیست هرچه دیگران بخواهند آن را با امور دیگر تحت شعاع قرار دهند، این تاریخ و فرهنگ بوشهر فراموش شدنی نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه بوشهر شهر ابدائات و ابتکارات قرآنی است، بیان داشت: برنامه‌هایی که طراحی و ساخته می‌شود به تمام عرصه‌های قرآنی آن همچون هنرهای تجسمی قرآنی، تألیف، هنر خطاطی قرآنی توجه شود.

آیت الله صفایی بوشهری خطاب به متولیان امور قرآنی در استان ابراز داشت: در پرتو انقلاب اسلامی ایران شما فرهنگ قرآنی را در استان حفظ و ارتقا بخشیدید.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه بوشهر پایتخت قرآن است و ریشه‌های قرآنی و ولایی دارد گفت: این استان نوجوانانی دارد که باعث افتخار ما در عرصه‌های قرآنی هستند.

وی گفت: بوشهر تنها استانی است که روز قرآنی دارد و صاحب اندیشه‌های کهن و نوین قرآنی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: امروز به جوانان و نوجوانانی مثل سید طه حسینی نیاز داریم و باید به این قشر اهمیت داد.

وی گفت: در عرصه حفظ موفق بودیم اما کثرت حفاظ در استان به تناسب جمعیت مناسب نیست، بنابراین به یک نهضت احیای توسعه فرهنگ قرآنی در همه ابعاد نیاز داریم و در این رابطه وجوهات شرعی در اختیار شما است و به مسؤولان هم گوشزد می‌کنیم که به فعالیت‌های قرآنی توجه کنند و اعتباراتی برای آن بگیرند.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: باید به فرهنگ قرآنی توجه شود چرا که توجه به این فرهنگ قرآنی باعث سعادتمندی و توسعه و پیشرفت جامعه می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان پیشنهاد داد، یک روز در هر ماه، قرائت قرآن در یک مسجد خاص برگزار شود و قاریان بزرگ از ایران و استان در آن حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه این کار را از مرکز استان شروع و سپس در شهرستان‌ها صورت گیرد، گفت: این کار را از همین ماه مبارک رمضان آغاز خواهیم کرد و شورای عالی قرآنی استان برای این منظور یک روز در ماه را مشخص کند.

کد مطلب 6049026

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