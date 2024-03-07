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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۲

استاندار مازندران:

مدیریت پسماند مازندران نیازمند برنامه مشخص است

مدیریت پسماند مازندران نیازمند برنامه مشخص است

ساری- استاندار مازندران بر لزوم تهیه و تدوین برنامه مشخص برای ساماندهی و مدیریت پسماند در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر پنجشنبه در جلسه مدیریت پسماند استان با اظهار اینکه باید برای هر پهنه یک برنامه مشخصی داشته باشیم، گفت: تفکیک زباله از مبدا باید به یک برنامه تبدیل شود.

استاندار مازندران با عنوان اینکه پهنه‌های ۹ گانه باید تعیین تکلیف شوند، ادامه داد: اکنون برای ۱۰۰ زباله استان در حال هزینه دادن هستند و باید این رویه تغییر پیدا کند.

استاندار مازندران با اظهار اینکه باید ۹ برنامه برای ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت پسماند در استان تهیه شود، گفت: برای سال آینده ۹ پهنه زباله در استان باید دارای برنامه باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید سیاست تنبیه و تشویق در زمینه مدیریت پسماند در استان مشخص شود، گفت: باید شهرهای برتر در زمینه مدیریت پسماند در استان معرفی شود.

استاندار مازندران با اشاره به معضل فاضلاب خانگی در استان گفت: در برخی از شهرها هنوز سیستم جمع آوری فاضلاب تکمیل و یا اجرا نشده است درحالی که باید وضعیت استان در زمینه فاضلاب خانگی روشن و مشخص شود.

وی خواستار طراحی و اجرای همایش پسماند استان شد و گفت: همچنین برای ساماندهی وضعیت پسماند استان باید فراخوانی صادر و ظرفیت دانشگاه و نخبگان در این زمینه استفاده شود.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه باید در نوروز امسال تحولی در مدیریت ساماندهی زباله‌ها صورت گیرد، ادامه داد: باید مازندران امن، پاکیزه و پاک در معرض دید مردان ترسیم کنیم.

وی با زیباسازی محیط‌های شهری را مهم دانست و گفت: مهر با طبیعت مهر با اجتماع به عنوان شعار محوری این طرح مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 6049076

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    نظرات

    • نظریاری IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
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      پاسخ
      سلام جناب استاندارزباله سوز چه شد کجایی دنیا ازاین نوع نیروگاه زباله سوز دارد؟؟؟!!!

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