ورودی پرونده های قضایی ۵ درصد رشد دارد/ کمبود فضای اداری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاهرخیان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح مجتمع قضائی ساری با اشاره به مأموریت‌ها و تکالیف قوه قضائیه، افزود: انجام بخش اعظمی از این مأموریت‌ها در قالب رسیدگی به میلیون‌ها پرونده در محاکم قضائی سراسر کشور صورت می‌گیرد.

ابراهیم شاهرخیان با بیان اینکه سالانه با افزایش ۵ تا ۷ درصدی رشد ورودی پرونده به دادگستری‌ها در سراسر کشور مواجه هستیم، افزود: قوه قضائیه در دوره جدید، برنامه ریزی های گسترده‌ای برای حل مشکل مذکور انجام داده و در این راستا پیشگیری و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به صورت علمی و دقیق مورد تاکید قرار گرفته تا میزان ورودی به دستگاه قضائی کاهش یافته و مدیریت شود.

شاهرخیان افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی طی سال‌های اخیر عملیاتی شده و مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و بسیاری از خدمات در مجموعه‌های قضائی سراسر کشور به صورت غیرحضوری و برخط ارائه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از چالش‌های مبتلابه قوه قضائیه را کمبود فضای اداری دانست و افزود: ان شاء الله با افتتاح این دو مجموعه قضائی در استان مازندران، ارتقای رضایت مراجعه کنندگان و آسایش و آرامش مردم را در راستای حفظ حقوق شهروندی و رسیدگی دقیق و عادلانه، همچون گذشته شاهد باشیم.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ادامه داد: تحقق مأموریت‌ها و تکالیف در قوه قضائیه نیاز به الزاماتی دارد که بخشی از این الزامات در حوزه تأمین فضای اداری مورد نیاز در محاکم دادگستری تجلی می‌یابد.

شاهرخیان تاکید کرد: از منظر فضای اداری دادگستری‌های سراسر کشور با مشکلات و کمبودهای متعددی روبرو بوده و متأسفانه بسیاری از ساختمان‌های موجود فرسوده هستند؛ همچنین با توجه به ورودی بالای پرونده‌ها نیاز به گسترش فضای اداری بیش از پیش احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاست‌های ریاست محترم قوه قضائیه، از مسیر رایزنی با دولت و مجلس و هم از محل بودجه داخلی، مقرر شده سالانه بخشی از نیازمندی‌های فضای اداری دادگستری‌ها در سراسر کشور تأمین شود و در همین راستا امروز شاهد افتتاح دو ساختمان قضائی در مازندران هستیم؛ ضمناً برنامه ریزی های لازم برای دو شهرستان دیگر استان نیز صورت است که نتیجه آن ارائه خدمات مطلوب و رضایت مراجعان خواهد بود.