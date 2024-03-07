  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

معاون مالی و عمرانی قوه قضاییه:

ورودی پرونده های قضایی ۵ درصد رشد دارد/ کمبود فضای اداری

ورودی پرونده های قضایی ۵ درصد رشد دارد/ کمبود فضای اداری

ساری- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه گفت: میزان ورودی پرونده ها به دادگستری ها سالانه پنج تا هفت درصد رشد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاهرخیان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح مجتمع قضائی ساری با اشاره به مأموریت‌ها و تکالیف قوه قضائیه، افزود: انجام بخش اعظمی از این مأموریت‌ها در قالب رسیدگی به میلیون‌ها پرونده در محاکم قضائی سراسر کشور صورت می‌گیرد.

ابراهیم شاهرخیان با بیان اینکه سالانه با افزایش ۵ تا ۷ درصدی رشد ورودی پرونده به دادگستری‌ها در سراسر کشور مواجه هستیم، افزود: قوه قضائیه در دوره جدید، برنامه ریزی های گسترده‌ای برای حل مشکل مذکور انجام داده و در این راستا پیشگیری و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به صورت علمی و دقیق مورد تاکید قرار گرفته تا میزان ورودی به دستگاه قضائی کاهش یافته و مدیریت شود.

شاهرخیان افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی طی سال‌های اخیر عملیاتی شده و مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و بسیاری از خدمات در مجموعه‌های قضائی سراسر کشور به صورت غیرحضوری و برخط ارائه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از چالش‌های مبتلابه قوه قضائیه را کمبود فضای اداری دانست و افزود: ان شاء الله با افتتاح این دو مجموعه قضائی در استان مازندران، ارتقای رضایت مراجعه کنندگان و آسایش و آرامش مردم را در راستای حفظ حقوق شهروندی و رسیدگی دقیق و عادلانه، همچون گذشته شاهد باشیم.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ادامه داد: تحقق مأموریت‌ها و تکالیف در قوه قضائیه نیاز به الزاماتی دارد که بخشی از این الزامات در حوزه تأمین فضای اداری مورد نیاز در محاکم دادگستری تجلی می‌یابد.

شاهرخیان تاکید کرد: از منظر فضای اداری دادگستری‌های سراسر کشور با مشکلات و کمبودهای متعددی روبرو بوده و متأسفانه بسیاری از ساختمان‌های موجود فرسوده هستند؛ همچنین با توجه به ورودی بالای پرونده‌ها نیاز به گسترش فضای اداری بیش از پیش احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاست‌های ریاست محترم قوه قضائیه، از مسیر رایزنی با دولت و مجلس و هم از محل بودجه داخلی، مقرر شده سالانه بخشی از نیازمندی‌های فضای اداری دادگستری‌ها در سراسر کشور تأمین شود و در همین راستا امروز شاهد افتتاح دو ساختمان قضائی در مازندران هستیم؛ ضمناً برنامه ریزی های لازم برای دو شهرستان دیگر استان نیز صورت است که نتیجه آن ارائه خدمات مطلوب و رضایت مراجعان خواهد بود.

کد مطلب 6049086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      علل بسیاری ایجاد پرونده های قضایی...بجهت بی توجهی در آموزش ارزش‌های اخلاقی و قانونی در مدارس و دانشگاه هاست ..و علت دیگر قوانین مخرب.مانند قانونی شدن اسناد دستی که منبع همه نوع فساد در کشور شده است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها