بازی با شمس آذر حساسیت ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محافظت کار عصر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با شمس آذر که در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار میشود، اظهار کرد: با توجه به اینکه هفته گذشته بارش برف داشتیم و بازی نکردیم بعد از دو هفته اولین بازی ما است.
وی با بیان اینکه امیدواریم شرایط بازی ایده ال باشد و بتوانیم یک نتیجه خوب را رقم بزنیم، اضافه کرد: با توجه به اینکه هفته گذشته بازی نکردیم کمی از شرایط مسابقه دور شدهایم.
مربی آلومینیوم اراک تاکید کرد: در هفته گذشته با تدابیری کخ داشتیم تلاش کردیم تا آمادگی بازیکنان را حفظ کنیم و امیدواریم فردا بتوانیم مقابل تیم شمس آذر نتیجه مطلوبی را کسب کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به رایگان بودن تماشای بازی برای هواداران، بدون شک جذابیت بازی فردا به حضور هواداران است و حضور هواداران شمس آذر فردا میتواند باعث جذابیت بازی شود.
محافظت کار تصریح کرد: نزدیکی ما با شمس آذر در جدول رده بندی به حساسیت و جذابیتهای این بازی اضافه خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: برای بازی فردا دو بازیکن مصدوم داریم و بقیه بازیکنان نیز آماده هستند.
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