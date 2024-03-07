به گزارش خبرگزاری مهر، تسوکادا تاماکی در جریان دیدار خود با یعقوب هوشیار شهردار تبریز اظهار کرد: تحقق این امر نقطه عطف تعمیق همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، افزود: با وجود این محدودیت‌ها آماده توسعه همکاری در زمینه‌هایی همچون فرهنگی، تحصیلی، فناوری، گردشگری و محیط زیست هستیم.

تسوکادا تاماکی همچنین اجرای سیاست‌های مشترک در برابر مخاطراتی مانند زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از آخرین یافته‌های علمی را یکی دیگر از حوزه‌های مهم برای همکاری دو کشور برشمرد.

سفیر جدید ژاپن با بیان اینکه از سال ۲۰۱۴ میلادی تلاش فراوانی برای کمک و احیای دریاچه ارومیه کرده‌ایم، تصریح کرد: علاقه مند تعمیق همکاری‌های تخصصی برای احیای دریاچه ارومیه هستیم.

همچنین شهردار تبریز در این دیدار اظهار کرد: حافظه تاریخی ملت‌ها نقش کلیدی در توسعه روابط آینده دارد به عنوان یک ایرانی، عصر حاضر را عصر آزمون دولت‌ها می دانم چرا که معتقدیم، حافظه تاریخی ملت‌ها پاک شدنی نیست. ایران در طول تاریخ هیچ وقت آغازگر جنگی نبوده است و پیام ایرانیان به مردم دنیا، پیام صلح و انسان دوستی است.

یعقوب هوشیار با بیان اینکه خوی وحشی گری آمریکا دلیل عدم اعتماد مردم دنیا به این کشور است اظهار کرد: مردم ژاپن خوی و منش وحشی گرایانه آمریکا را بیش از بسیاری از کشورها درک کرده‌اند و اطمینان دارم حافظه تاریخی مردم ژاپن این رفتار آمریکا را به یاد دارند.

وی تصریح کرد: مردم ژاپن در جنگ با آمریکا شکست نخورده‌اند و از این واقعه به عنوان یک تجربه بسیار عالی در عرصه بین المللی بهره مند شده‌اند.

هوشیار با بیان اینکه تبریز در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و این مقوله از لحاظ اقتصادی، علمی و آموزشی در منطقه حائز شرایط ویژه است، افزود: ظرفیت علمی بالای تبریز با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، زمینه مطلوبی برای توسعه مراودات بین تبریز و شهرهای ژاپن است به طوری که مجموعه‌های دانش بنیان متعددی در تبریز فعالیت می‌کنند و این موضوع می‌تواند زمینه خوبی برای توسعه مبادلات بین ایران و ژاپن باشد.

شهردار تبریز همچنین با بیان اینکه بحث مخاطرات طبیعی همچون زمین لرزه زمینه مشترک همکاری خوبی بین شهرهای ایران و ژاپن وجود دارد، ادامه داد: انعقاد قرارداد خواهر خواندگی بین تبریز و یکی از شهرهای ژاپن می‌تواند در رفع مخاطرات طبیعی از جمله فرونشست خاک و زمین لرزه بستر خوبی برای انتقال تجارب علمی و عملی باشد.

یعقوب هوشیار با بیان اینکه هویت و تاریخ غنی تبریز، این شهر را در جایگاه جهانشهری قرار داده است، تصریح کرد: تبریز از قطب‌های صنعتی ایران بوده و صنایع مهمی همچون تراکتورسازی، ماشین‌سازی، صنایع غذایی، معادن و صنعت فرش جایگاه ویژه‌ای به این شهر داده است.