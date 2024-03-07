به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان با حضور علی عاشوری، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان و نماینده بانک قرضالحسنه مهر ایران به بهرهبرداری رسید.
جاسم محمدی فارسانی با تبریک فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری بیان کرد: ساختمان جدید صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان در زمینی به مساحت ۲۲۰ مترمربع و با اعتبار بالغبر بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی تعداد مشترکان صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان را ۱۳۲ هزار نفر عنوان و مطرح کرد: در ۱۱ ماهه گذشته ۷۲ میلیارد تومان در قالب ۳ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات به مددجویان و نیازمندان دارای دهکهای یک تا پنج پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان ضمن دعوت از مردم استان برای افتتاح حساب در این صندوق اضافه کرد: پرداخت تسهیلات علاوهبر اینکه گرهی از مشکلات نیازمندان را باز میکند میتواند زمینه خودکفایی آنها را نیز فراهم کند.
لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان و همچنین شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* برای دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.
جاسم محمدی فارسانی با تبریک فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری بیان کرد: ساختمان جدید صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان در زمینی به مساحت ۲۲۰ مترمربع و با اعتبار بالغبر بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی تعداد مشترکان صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان را ۱۳۲ هزار نفر عنوان و مطرح کرد: در ۱۱ ماهه گذشته ۷۲ میلیارد تومان در قالب ۳ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات به مددجویان و نیازمندان دارای دهکهای یک تا پنج پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان ضمن دعوت از مردم استان برای افتتاح حساب در این صندوق اضافه کرد: پرداخت تسهیلات علاوهبر اینکه گرهی از مشکلات نیازمندان را باز میکند میتواند زمینه خودکفایی آنها را نیز فراهم کند.
لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان و همچنین شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* برای دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.
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