تاکید مون بر ضرورت استفاده از دیپلماسی پیشگیرانه / کشته شدن 9 کارمند سازمان ملل در الجزایر

شنبه 17 آذر

-سازمان ملل متحد و سودان درباره اهمیت اعزام نیروهای حافظ صلح به دارفور به توافق رسیدند.

-سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی لزوم روآوری به استفاده از انرژی های تجدید پذیر را به منظور کاهش تولید مواد آلاینده و دی اکسد کربن خاطر نشان کرد.

یکشنبه 18 آذر

-در کنفرانس سازمان ملل متحد که با موضوع جلوگیری از افزایش دمای زمین برگزار شد، کشورهای کوچک بر لزوم مبارزه با پدیده افزایش دمای زمین تاکید کردند.

دوشنبه 19 آذر

-سازمان ملل متحد از کم کاری صربستان در بازداشت متهمان جنایات جنگی اظهار تاسف کرد.

-نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق در مصاحبه با یک روزنامه انگلیسی خبر از آغاز مجدد ماموریت این سازمان در عراق برای بازگرداندن صلح و از بین بردن تنشهای مهم سیاسی موجود در این کشور داد.

-شواری امنیت سازمان ملل متحد، برنامه کنترل فعالیت کشورها در امر مبارزه با تروریسم را تا تاریخ 31 مارس 2008 تمدید کرد.

-دبیر کل سازمان ملل در مراسم آغاز به کار مرکز "دیپلماسی پیشگیرانه" در مرکز آسیا گفت: استفاده از دیپلماسی پیشگیرانه یک گزینه نیست بلکه ضرورت است.

-بان کی مون اعلام کرد که مبارزه با افزایش دمای زمین یک وظیفه تاریخی است.

-سازمان ملل درصدد است تا به منظور کمک به سازمان های فعال در امر کمک های ضروری انسان دوستانه، مبلغی بالغ بر سه میلیارد و 800 میلیون دلار به 24 کشور جهان کمک کند.

سه شنبه 20 آذر

-سازمان ملل متحد درصدد است تا برای کمک به اسکان میلیونها آواره در سراسر جهان مبلغ یک میلیارد دلار به این امر اختصاص دهد.

-کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از برچیده شدن مجازات مرگ در روندا تقدیر کرد.

-آژانس مهاجران سازمان ملل متحد، نشست خود درباره پناهندگی سیاسی و مهاجرت را آغاز کرد.

-سازمان ملل متحد نگرانی خود درباره به تعویق افتادن پی در پی انتخاب رئیس جمهور در لبنان را اعلام کرد.

-سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که کمک به پروژه های بازسازی و بهبود وضعیت زندگی مردم سودان، نیازمند دو میلیارد دلار بودجه است.

چهارشنبه 21 آذر

-سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای کشته شدن 9 نفر از کارمندان خود در الجزایر و زخمی شدن دو نفر دیگر از کارمندان خود دراین کشور را تائید کرد.

-نخست وزیر عراق رسما از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا مدت حضور نیروهایی را که به فرماندهی آمریکا درعراق مستقر هستند؛ برای آخرین بار به مدت یک سال دیگر تمدید کند.



-دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد ژنرالی را که به دستور او شهر سارایوو در وقایع سالهای 1997-1998 محاصره شده بود را به 33 سال زندان محکوم کرد.

- نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد با اعتراف به وجود اختلافهای عمیق در میان کشورهای عضو گروه 1+5 درباره تحمیل تحریمهای جدید علیه ایران، هرگونه پیشرفت در سال جاری میلادی در این زمینه را بعید دانست.



-آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد 20 هزار واحد مسکونی را برای اسکان آوارگان عراقی اختصاص داد.

-بان کی مون در واکنش به کشته شدن چند کارمند سازمان ملل متحد در الجزایر اعلام کرد که این قبیل اقدامات باعث نمی شود که سازمان ملل از انجام وظیفه اصلی خود سرباز زند.

پنجشنبه 22 آذر

-بان کی مون از کشورهای جهان خواست تا اقدامات خود در زمینه محافظت از کارکنان سازمان ملل را افزایش دهند.

-دبیر کل سازمان متحد از توافق بوجود آمده در سودان برای حل ناآرامیهای این کشور استقبال کرد.

-بان کی مون مدت حضور خود در کنفرانس بالی را به منظور نشان دادن اهمیت مبارزه برای جلوگیری از افزایش دمای زمین افزایش داد.

-شورای امنیت سازمان ملل متحد از شکست مذاکرات بلگراد و پریشتینا درباره کوزوو ابراز تاسف کرد.

-"محمد خزاعی" سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به بان کی مون دبیر کل این سازمان، هرگونه دخالت دوباره شورای امنیت در موضوع هسته ای ایران را فاقد مبنای حقوقی و قانونی دانست و بر باز گشت کامل پرونده به آژانس تاکید کرد.

جمعه 23 آذر

-برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد با همکاری دولت کامبوج برنامه سه ساله خود برای تغذیه یک میلیون 800 هزار نفر از مردم کامبوج را آغاز کرد.

-شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای ماموریت نیروهای حافظ صلح در بلندیهای جولان را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد.

شنبه 24 آذر

-سازمان ملل متحد درباره وخامت اوضاع نوار غزه و بروز فاجعه انسانی به خاطر محاصره تحمیلی این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

-سازمان ملل متحد اعلام کرد که تهدید صربها به قطع آب و برق کوزوو در صورت اعلام استقلال از سوی این منطقه سبب نگرانی این سازمان درباره آینده کوزوو شده است.