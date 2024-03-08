یک واحد مسکونی در شهرک بنفشه طعمه حریق شد

مهدی سمیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از حریق یک واحد مسکونی در شهرک بنفشه، بلوار وحدت مطلع شدیم.

وی ادامه داد: به منظور اطفای حریق و امدادرسانی ۱۸ نفر نیروی عملیاتی به همراه پنج دستگاه خودروی امدادی از ایستگاه‌های ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۱۳ و ۱۲۰ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: با حضور به موقع آتش نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به دیگر واحدها نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم انجام شد.

سمیعی مطرح کرد: این حریق در طبقه چهارم ساختمان چهار طبقه به متراژ حدوداً ۲۰۰ متر شعله ور شد و بر اثر انتشار دود در طبقات دو نفر از ساکنان با کمک آتش نشانان از محل خارج و به مکان ایمن منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج عنوان کرد: کارشناسان اداره علت یابی با حضور در محل حادثه در حال بررسی علت حادثه هستند.