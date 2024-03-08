به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود از دیدار و رایزنی با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین نماینده ویژه اتحادیه برای خاورمیانه خبر داد.

وی اظهار کرد: جلسه مفیدی با انریکه مو را و سون کوپمانس (نماینده ویژه اتحادیه برای خاورمیانه) داشتم. من بر فوریت توقف نسل کشی و ضرورت نجات انسان‌های بی‌گناه در غزه تاکید نمودم.

مذاکره کننده ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: چنین رایزنی‌هایی برای پرداختن به موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله در مورد مذاکرات رفع تحریم ادامه خواهد یافت.