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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

باقری:

رایزنی‌ها در مورد مذاکرات رفع تحریم ادامه خواهد یافت

رایزنی‌ها در مورد مذاکرات رفع تحریم ادامه خواهد یافت

معاون سیاسی وزارت امور خارجه از ادامه رایزنی‌ها برای پرداختن به موضوعات مورد علاقه ایران و اروپا از جمله در مورد مذاکرات رفع تحریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود از دیدار و رایزنی با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین نماینده ویژه اتحادیه برای خاورمیانه خبر داد.

وی اظهار کرد: جلسه مفیدی با انریکه مو را و سون کوپمانس (نماینده ویژه اتحادیه برای خاورمیانه) داشتم. من بر فوریت توقف نسل کشی و ضرورت نجات انسان‌های بی‌گناه در غزه تاکید نمودم.

مذاکره کننده ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: چنین رایزنی‌هایی برای پرداختن به موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله در مورد مذاکرات رفع تحریم ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6049344
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
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      یعنی همه ملت را سرکار گذاشتید ها مردم گشنه اند شما ادعای غیر واقعی میکنیدوشعار میدهید
    • علی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
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      تا زمانی که تحریم اثر داشته باشد و به واسطه آن ارزش پول ملی به صورت مداوم در حال کاهش باشد، کسری بودجه و تورم ناشی از آن تداوم داشته باشد دشمن هیچگاه تحریم ها را لغو نخواهد کرد و صبر میکند کشور دچار فروپاشی اقتصادی و به تبع آن فروپاشی اجتماعی و سیاسی شود.

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