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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

رییس پلیس راه کردستان:

بی احتیاطی راننده ساینا در محور قروه -همدان جان ۳ نفر را گرفت

بی احتیاطی راننده ساینا در محور قروه -همدان جان ۳ نفر را گرفت

سنندج- رییس پلیس راه استان کردستان از وقوع حادثه رانندگی در محور قروه- همدان با ۳ فوتی و ۴ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گوهری صبح جمعه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر ۱۸ محور قروه - همدان تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودرو ساینا با یک خودرو ۴۰۵ برخورد، متأسفانه در این حادثه راننده ساینا به همراه ۲ نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست داد و راننده پژو ۴۰۵ به همراه ۲ سرنشین آن و یک سرنشین دیگر ساینا نیز مصدوم و به بیمارستان انتقال داده شدند.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف تغییر ناگهانی مسیر از جانب راننده خودرو ساینا تشخیص داده شده است، خاطرنشان کرد: شهروندان با توجه به ایام پایانی سال و شلوغی محورها با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

کد مطلب 6049366

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