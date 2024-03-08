اولین حادثه چهارشنبه آخر سال در همدان رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۲۱:۵۵ دقیقه پنج شنبه شب (۱۷ اسفندماه)، یک مورد حادثه انفجار مواد محترقه در شهرک مدنی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی همدان اعلام شد و آتش‌نشانان ایستگاه غدیر در کمترین زمان ممکن خود را به محل رساندند.

آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که انفجار در طبقه سوم یک منزل مسکونی رخ داده است و دو پسر نوجوان ۱۴ ساله به همراه یک دختر بچه ۶ ساله حین ساخت نارنجک دست ساز دچار سانحه و جراحت در صورت و دست شده بودند.

آتش نشانان پس از تحویل مصدومان این حادثه به عوامل اورژانس و ایمن سازی محل به مأموریت خود خاتمه دادند.

لازم به ذکر است که حادثه فوق علاوه بر مصدومیت ۴ نفر موجب آسیب به دو منزل مسکونی دیگر و دو خودروی پارک شده در محل حادثه شده بود.

در پایان به والدین توصیه می‌شود که در روزهای نزدیک به چهارشنبه آخر سال رفتار کودکان و نوجوانان خود را با دقت و حساسیت بیشتری زیر نظر داشته باشند.